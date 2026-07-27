A Time Out diz

Depois de quase 40 anos de ausência, a Feira de Benfica está de volta. A Junta de Freguesia promete "três dias de nostalgia, música, tecnologia vintage, animação e muitas surpresas" no regresso do evento que já não acontecia desde 1987 e que teve como vencedor do concurso de cartazes Nuno Markl. O prémio foi um ZX Spectrum 128K. 39 anos depois, Tiago Coimbra destacou-se pela "criatividade, qualidade e pela forma como conseguiu captar o espírito desta edição, inspirada nos inesquecíveis anos 80 e 90".