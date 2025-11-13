Extinta Feira de Benfica vai renascer em 2026 (à pala de uma recordação de Nuno Markl)

Mais de 30 anos depois da última edição, feira regressa em "modo retro". Tudo porque o humorista Nuno Markl encontrou em casa da mãe o cartaz com o qual concorreu na primeira edição.

Ainda não há programa, localização nem uma data concreta. Mas o regresso da Feira de Benfica em 2026 é certo e confirmado à Time Out por Ricardo Marques, presidente da junta de freguesia. "Vai ocupar um fim-de-semana de Julho, de sexta a domingo, como o último evento da época antes de irmos todos a banhos", explica o autarca, adiantando que além da recriação, em "modo retro", da feira que se terá realizado entre 1987 e 1994, com roupa, tecnologia e "muitas cassetes", haverá "música, dias temáticos em que as pessoas serão convidadas a irem vestidas de uma determinada maneira e talvez desfiles".

Ricardo Marques confessa não ter presenciado nenhuma edição da antiga feira, que chegou a realizar-se no Ringue António Livramento (no actual edifício sede da Junta) e junto ao Mercado de Benfica. Agora é, por isso, altura de pesquisa, tanto através de documentação como da recolha de testemunhos da comunidade sénior do bairro.

DR via Instagram O post de Markl

Já o humorista Nuno Markl recorda-se bem daquela que terá sido a primeira feira e foi através de uma publicação sua nas redes sociais que a ideia de recuperar o evento ganhou pulsão. A 22 de Outubro, contou o locutor, que cresceu precisamente nesta zona de Lisboa: "1987 foi um ano importante na minha vida. O ano em que fiz 16 foi o ano em que não só comecei a fazer rádio (na estação pirata das traseiras de casa da minha avó, a Voz de Benfica), mas também o ano em que decidi – sem grande esperança – concorrer ao grandioso concurso de design do cartaz da Feira de Benfica". Na altura, o prémio era "uma glória", um ZX Spectrum 128K, e Markl ganhou-o. "Na feira o logótipo desenhado por mim ornamentava o palco onde artistas – a Lena d’Água – deram os seus concertos. Foi o mais próximo que achei que ia conseguir atingir no que toca a trabalho público", rematou o autor.

A publicação foi vista e lida pelo presidente da Junta (que tem colaborado de perto com Markl, através da Associação Cultural Menino da Lágrima, dinamizadora do Cine-teatro Turim, no coração da freguesia), que se comprometeu de imediato com o desafio de repor o acontecimento no calendário anual da freguesia. "Em 2026 regressa a Feira de Benfica com concurso para cartaz mais original. Uma feira temática anos 80s e 90s. Grande desafio", comentou.

A localização do evento ainda está a ser estudada, mas entre as possibilidades estão a zona do Centro Comercial Fonte Nova, a sede da Junta ou um dos jardins da freguesia, como a Quinta da Granja. Certo é que voltará a ser lançado um concurso para o melhor cartaz. O prémio? "Um Spectrum da nova geração, claro", responde o presidente.

