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Lisboa

  1. Feira do Livro de Lisboa
    © Arlei Lima/ Time Out Lisboa | Feira do Livro de Lisboa (2023)
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Feira do Livro de Lisboa

  • Coisas para fazer, Mercados e feiras
  • Parque Eduardo VII, São Sebastião
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A Feira do Livro regressa ao Parque Eduardo VII de 27 de Maio a 14 de Junho. 

Esta edição estreia um recinto mais intuitivo e aposta na renovação do Espaço dos Pequenos Editores para lhes dar maior visibilidade. No campo ambiental, a iniciativa “Vamos plantar livros” ganha força: serão plantadas 8750 árvores em parceria com a The Navigator, um aumento de 25% em comparação com o ano passado. Com cerca de 900 marcas editoriais e 350 pavilhões, o certame promete mais de 2200 eventos, incluindo a visita da autora internacional Samantha Shannon (O Priorado da Laranjeira). Para não perder nada, consulte este nosso guia essencial para leitores.

Detalhes

Website Evento
feiradolivrodelisboa.pt
Endereço
Parque Eduardo VII
Lisboa
Transporte
Metro Marquês do Pombal
Preço
Entrada livre
Horário
Seg-Qui 12.00-22.00, Sex e vésperas de feriado 12.00-23.00, Sáb 10.00-23.00 e Dom e feriados 10.00-22.00

Datas e horários

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