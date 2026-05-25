Feira do Livro de Lisboa

A Time Out diz

A Feira do Livro regressa ao Parque Eduardo VII de 27 de Maio a 14 de Junho.

Esta edição estreia um recinto mais intuitivo e aposta na renovação do Espaço dos Pequenos Editores para lhes dar maior visibilidade. No campo ambiental, a iniciativa “Vamos plantar livros” ganha força: serão plantadas 8750 árvores em parceria com a The Navigator, um aumento de 25% em comparação com o ano passado. Com cerca de 900 marcas editoriais e 350 pavilhões, o certame promete mais de 2200 eventos, incluindo a visita da autora internacional Samantha Shannon (O Priorado da Laranjeira). Para não perder nada, consulte este nosso guia essencial para leitores.