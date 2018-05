Guia para não se perder na Feira do Livro de Lisboa

O Acampar com Histórias marca presença pela 4.ª vez na Feira do Livro, e durante os dias 25, 26 e 30 de Maio e 1, 2, 8, 9, e 12 de Junho os miúdos podem acampar na Estufa Fria e dormir por lá. Durante a actividade, os mais pequenos vão ter sessões de leitura e ilustração com autores infantis. Além disto, os gaiatos podem ainda tirar fotos com a mascote do Geronimo Stilton, que vai estar por lá a assinar livros (26 Maio, 1,3,10 e 13 de Junho), ou com a mascote do Lobo Mau, no dia 2 de Junho, às 16.30. A 13 de Junho, atire as crianças para o jogo gigante “À Descoberta de Lisboa” no Pavilhão (5-15 anos).