A Time Out diz

Nos dias 20 e 21 de Junho, o Centro Cultural de Belém será a casa do novo Festival de Histórias Verdadeiras. Durante dois dias, Lisboa vai subir ao palco pelas vozes de quem a vive. O convite é da Mensagem de Lisboa, que vai levar algumas das histórias mais marcantes do jornal para sessões de Jornalismo ao Vivo, incluindo uma sessão inédita para crianças. A programação completa está disponível para consulta online. A entrada é livre, sujeita à lotação da sala.