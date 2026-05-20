Nos dias 20 e 21 de Junho, o Centro Cultural de Belém será a casa do novo Festival de Histórias Verdadeiras. Durante dois dias, Lisboa vai subir ao palco pelas vozes de quem a vive. O convite é da Mensagem de Lisboa, que vai levar algumas das histórias mais marcantes do jornal para sessões de Jornalismo ao Vivo, incluindo uma sessão inédita para crianças. A programação completa está disponível para consulta online. A entrada é livre, sujeita à lotação da sala.
Festival de Histórias Verdadeiras
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro Cultural de Belém
- Praça do Império
- Lisboa
- 1449-003
- Transporte
- BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
- Preço
- Entrada livre, sujeita à lotação da sala
- Horário
- Sáb 10.00-17.30, Dom 10.00-21.00
Datas e horários
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