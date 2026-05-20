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Festival de Histórias Verdadeiras

  • Coisas para fazer
  • Centro Cultural de Belém, Belém
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Nos dias 20 e 21 de Junho, o Centro Cultural de Belém será a casa do novo Festival de Histórias Verdadeiras. Durante dois dias, Lisboa vai subir ao palco pelas vozes de quem a vive. O convite é da Mensagem de Lisboa, que vai levar algumas das histórias mais marcantes do jornal para sessões de Jornalismo ao Vivo, incluindo uma sessão inédita para crianças. A programação completa está disponível para consulta online. A entrada é livre, sujeita à lotação da sala.

Detalhes

Endereço
Centro Cultural de Belém
Praça do Império
Lisboa
1449-003
Transporte
BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
Preço
Entrada livre, sujeita à lotação da sala
Horário
Sáb 10.00-17.30, Dom 10.00-21.00

Datas e horários

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