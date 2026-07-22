A Time Out diz

De 17 a 20 de Setembro, o Festival Iminente celebra uma década de existência com o regresso ao formato de festival na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, em Marvila, Lisboa. Fundado em 2016 por Alexandre Farto (Vhils), o evento junta concertos, artes visuais, performances, talks e gastronomia sob uma forte matriz comunitária e de cultura urbana. Aqui, reunimos toda a informação relevante para que não perca nada da programação.

Em que dias são os concertos do Festival Iminente?

17 de Setembro

Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra (apresentação Beats Vol.1: Amor)

Mind Da Gap

Capicua

Gisela João

Ana Lua Caiano

Planeta Manas (com BLEID, marum, Phoebe, Violet c/ Postcarbon Collective e convidados)

La Familia Gitana

NOIA

NU STA FORTI

Piny

Puçanga

Umafricana

Ustad Fazel Sapand

Chloe Aligiani

18 de Setembro

Original Kappa (espectáculo com curadoria de Allen Halloween, com "Noite da Lisa" e convidados)

AJULLIACOSTA

Bahamadia

Black Milk (Versus)

OSGEMEOS

Fidju Kitxora

Ghoya

Herlander

Libra

Lucas Maia

Minguito

Nemanja Bošković

OMIRI

Pedro Melo Alves

Shaka Lion e convidados

Silver & Gold

Syer sujidade máxima

Talentos do Bairro (Don Fran, Born2Fail, Rafa Moreira, Pandon, Alkateia)

DANYKAS DJ

Xullaji

Curadoria de Original Kappa (DJ Firmeza, Mindel Reggae Family, Nex Supremo, Party Smith).

19 de Setembro

Dino D’Santiago

Conway the Machine

UN!DD (Acácia Maior, Cachupa Psicadélica, Fidju Kitxora, Prétu e Scúru Fitchádu)

Príncipe 15 anos (DJ Marfox b2b DJ Nigga Fox e Helviofox)

Nenny

Lena d’Água

Kelson

Tristany

Vado MKA

bbb hairdryer / O Triunfo dos Acéfalos / Overcrooks (Duro de Roer)

Dead City

JJ 2000 fantasmas

Mamã África com Karyna Gomes

Real Guns e convidados

Red Chikas

ROTOR ERROR

Tripa-Coração

20 de Setembro

A Garota Não

Mão Morta feat. João Barradas & Mariana Vilanova

Batida apresenta "Modelo Africano" (10 anos)

Luedji Luna

Expresso Transatlântico

Micro (30 anos)

Chelas é o Sítio (4G, Bensky, MADRUGZX, ThiS iS Skin)

BAIRROS (Hugo Menezes, Rés do Chão, OMIRI, VMBA, Nuno Cintrão, Geração com Futuro)

Kriativu (Bob Valentino & Myka Kutubelada, Katuta Branca, Meme Landim)

Precárias Festival de Performance e Talentos do Bairro

Exposições e artes visuais (Off Stage - Todos os dias):

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AKACORLEONE

Vhils

Wasted Rita

Tamara Alves

Camila Rosa

Arashida

3D Crew

Entangled Others

Galdéria

João Fortuna

Joãozinho da Costa

Kriminals por Original Kappa

Lígia Fernandes

Miljena Vučković

ML7 Metro Lisboa

OBEY SKTR

Oficina Fritta

Pedrita

Pregos Shp

RUSSO 1003PV

Saman & Sasan Oskouei

U-Nick

Vitor Agostinho

Ainda há bilhetes disponíveis? Quanto custam?

Sim, os bilhetes e passes encontram-se à venda através da Ticketline e nos pontos de venda habituais. O Iminente manteve a política de bilheteira com valores acessíveis, alinhados com os praticados na edição de 2022.

Bilhete diário: 20€ (venda antecipada)/ 25€ (à porta, sujeito à lotação);

Passe de fim-de-semana (sábado e domingo): 38€;

Passe de três dias: 55€;

Passe geral (quatro dias): 70€.

Como chegar à antiga Escola Industrial Afonso Domingues?

O recinto situa-se em Marvila, na zona oriental de Lisboa, sendo servido por várias opções de transporte público.

Autocarros (Carris): as carreiras com paragem nas imediações de Marvila/Poço do Bispo incluem as linhas 718, 728, 755 e 781.

Comboio (CP): a Estação de Marvila e a Estação de Braço de Prata (Linhas da Azambuja e Sintra) ficam a curta distância a pé do recinto.

Carro/TVDE: recomenda-se a utilização de transportes públicos, dada a oferta limitada de estacionamento nas artérias envolventes de Marvila.

Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?

Ainda não sabemos se haverá um reforço na operação da rede de madrugada na zona de Marvila da Carris. Adicionalmente, haverá áreas dedicadas à recolha de passageiros por TVDE e táxis nas artérias principais contíguas ao recinto.

Que controvérsia envolveu a autarquia e o espaço da escola?

O jornal Observador noticiou que há pessoas em situação de sem-abrigo a residir na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, dando conta de que lhes tinham sido dados prazos apertados para a desocupação do local pela Câmara Municipal de Lisboa. Em comunicado, a organização do Iminente fez saber que não promoveu nem promoveria qualquer despejo, sublinhando que a garantia de uma solução digna de habitação para estas pessoas foi uma prioridade desde a chegada ao espaço. A organização informou que adiou intencionalmente o anúncio do cartaz até que fossem encontradas soluções de acolhimento temporário, integrando-as no programa Housing First. Adicionalmente, adiantou que o recinto é amplo o suficiente e que o festival foi desenhado de forma a permitir a coexistência pacífica com estas pessoas, sem ocupar as áreas onde residem aquelas que optarem por permanecer no local.

Escola Industrial Afonso Domingues (Marvila). 17-20 (Qui-Dom). 20€-70€