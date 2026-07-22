De 17 a 20 de Setembro, o Festival Iminente celebra uma década de existência com o regresso ao formato de festival na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, em Marvila, Lisboa. Fundado em 2016 por Alexandre Farto (Vhils), o evento junta concertos, artes visuais, performances, talks e gastronomia sob uma forte matriz comunitária e de cultura urbana. Aqui, reunimos toda a informação relevante para que não perca nada da programação.
Em que dias são os concertos do Festival Iminente?
17 de Setembro
Sam The Kid com Orquestra e Orelha Negra (apresentação Beats Vol.1: Amor)
Mind Da Gap
Capicua
Gisela João
Ana Lua Caiano
Planeta Manas (com BLEID, marum, Phoebe, Violet c/ Postcarbon Collective e convidados)
La Familia Gitana
NOIA
NU STA FORTI
Piny
Puçanga
Umafricana
Ustad Fazel Sapand
Chloe Aligiani
18 de Setembro
Original Kappa (espectáculo com curadoria de Allen Halloween, com "Noite da Lisa" e convidados)
AJULLIACOSTA
Bahamadia
Black Milk (Versus)
OSGEMEOS
Fidju Kitxora
Ghoya
Herlander
Libra
Lucas Maia
Minguito
Nemanja Bošković
OMIRI
Pedro Melo Alves
Shaka Lion e convidados
Silver & Gold
Syer sujidade máxima
Talentos do Bairro (Don Fran, Born2Fail, Rafa Moreira, Pandon, Alkateia)
DANYKAS DJ
Xullaji
Curadoria de Original Kappa (DJ Firmeza, Mindel Reggae Family, Nex Supremo, Party Smith).
19 de Setembro
Dino D’Santiago
Conway the Machine
UN!DD (Acácia Maior, Cachupa Psicadélica, Fidju Kitxora, Prétu e Scúru Fitchádu)
Príncipe 15 anos (DJ Marfox b2b DJ Nigga Fox e Helviofox)
Nenny
Lena d’Água
Kelson
Tristany
Vado MKA
bbb hairdryer / O Triunfo dos Acéfalos / Overcrooks (Duro de Roer)
Dead City
JJ 2000 fantasmas
Mamã África com Karyna Gomes
Real Guns e convidados
Red Chikas
ROTOR ERROR
Tripa-Coração
20 de Setembro
A Garota Não
Mão Morta feat. João Barradas & Mariana Vilanova
Batida apresenta "Modelo Africano" (10 anos)
Luedji Luna
Expresso Transatlântico
Micro (30 anos)
Chelas é o Sítio (4G, Bensky, MADRUGZX, ThiS iS Skin)
BAIRROS (Hugo Menezes, Rés do Chão, OMIRI, VMBA, Nuno Cintrão, Geração com Futuro)
Kriativu (Bob Valentino & Myka Kutubelada, Katuta Branca, Meme Landim)
Precárias Festival de Performance e Talentos do Bairro
Exposições e artes visuais (Off Stage - Todos os dias):
±maismenos±
AKACORLEONE
Vhils
Wasted Rita
Tamara Alves
Camila Rosa
Arashida
3D Crew
Entangled Others
Galdéria
João Fortuna
Joãozinho da Costa
Kriminals por Original Kappa
Lígia Fernandes
Miljena Vučković
ML7 Metro Lisboa
OBEY SKTR
Oficina Fritta
Pedrita
Pregos Shp
RUSSO 1003PV
Saman & Sasan Oskouei
U-Nick
Vitor Agostinho
Ainda há bilhetes disponíveis? Quanto custam?
Sim, os bilhetes e passes encontram-se à venda através da Ticketline e nos pontos de venda habituais. O Iminente manteve a política de bilheteira com valores acessíveis, alinhados com os praticados na edição de 2022.
Bilhete diário: 20€ (venda antecipada)/ 25€ (à porta, sujeito à lotação);
Passe de fim-de-semana (sábado e domingo): 38€;
Passe de três dias: 55€;
Passe geral (quatro dias): 70€.
Como chegar à antiga Escola Industrial Afonso Domingues?
O recinto situa-se em Marvila, na zona oriental de Lisboa, sendo servido por várias opções de transporte público.
Autocarros (Carris): as carreiras com paragem nas imediações de Marvila/Poço do Bispo incluem as linhas 718, 728, 755 e 781.
Comboio (CP): a Estação de Marvila e a Estação de Braço de Prata (Linhas da Azambuja e Sintra) ficam a curta distância a pé do recinto.
Carro/TVDE: recomenda-se a utilização de transportes públicos, dada a oferta limitada de estacionamento nas artérias envolventes de Marvila.
Como ir embora: há transportes no fim dos concertos?
Ainda não sabemos se haverá um reforço na operação da rede de madrugada na zona de Marvila da Carris. Adicionalmente, haverá áreas dedicadas à recolha de passageiros por TVDE e táxis nas artérias principais contíguas ao recinto.
Que controvérsia envolveu a autarquia e o espaço da escola?
O jornal Observador noticiou que há pessoas em situação de sem-abrigo a residir na antiga Escola Industrial Afonso Domingues, dando conta de que lhes tinham sido dados prazos apertados para a desocupação do local pela Câmara Municipal de Lisboa. Em comunicado, a organização do Iminente fez saber que não promoveu nem promoveria qualquer despejo, sublinhando que a garantia de uma solução digna de habitação para estas pessoas foi uma prioridade desde a chegada ao espaço. A organização informou que adiou intencionalmente o anúncio do cartaz até que fossem encontradas soluções de acolhimento temporário, integrando-as no programa Housing First. Adicionalmente, adiantou que o recinto é amplo o suficiente e que o festival foi desenhado de forma a permitir a coexistência pacífica com estas pessoas, sem ocupar as áreas onde residem aquelas que optarem por permanecer no local.
Escola Industrial Afonso Domingues (Marvila). 17-20 (Qui-Dom). 20€-70€