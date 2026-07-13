A Time Out diz

A 28 de Setembro, data em que se assinalam seis anos sobre a morte de Jorge Salavisa, o Teatro São Luiz presta homenagem a essa figura maior da criação artística contemporânea. Esta evocação parte de um profundo reconhecimento, de uma vontade sentida da equipa do São Luiz, em honrar aquele que foi o seu primeiro director e o grande responsável pelo actual modelo de funcionamento e identidade do teatro. A sessão inclui o descerramento de uma placa evocativa, que marcará de forma permanente a sua passagem pelo teatro, seguido de intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do director artístico do São Luiz, Miguel Loureiro, bem como de familiares e amigos. Será servido um porto de honra e a homenagem culminará com a exibição do filme Jorge Salavisa – Keep Going, de Marco Martins.