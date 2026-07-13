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Lisboa

Jorge Salaviza
DR | Jorge Salaviza

Homenagem a Jorge Salavisa

  • Coisas para fazer
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A 28 de Setembro, data em que se assinalam seis anos sobre a morte de Jorge Salavisa, o Teatro São Luiz presta homenagem a essa figura maior da criação artística contemporânea. Esta evocação parte de um profundo reconhecimento, de uma vontade sentida da equipa do São Luiz, em honrar aquele que foi o seu primeiro director e o grande responsável pelo actual modelo de funcionamento e identidade do teatro. A sessão inclui o descerramento de uma placa evocativa, que marcará de forma permanente a sua passagem pelo teatro, seguido de intervenções do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, do director artístico do São Luiz, Miguel Loureiro, bem como de familiares e amigos. Será servido um porto de honra e a homenagem culminará com a exibição do filme Jorge Salavisa – Keep Going, de Marco Martins.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
Grátis, mediante levantamento de bilhete
Horário
Seg 18.00

Datas e horários

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