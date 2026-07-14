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Lisboa

Best animated films: Persepolis
DR | Persepolis (2007)

Persépolis com Hugo van der Ding

  • Coisas para fazer
  • Cinema Ideal, Bairro Alto
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Persépolis, filme baseado na novela gráfica homónima de Marjane Satrapi, regressa aos cinemas a partir de 16 de Julho, numa nova versão restaurada. A Bertrand Editora, que publicou o livro em 2015 com tradução de Hugo van der Ding, associa-se à distribuidora Midas Filmes para homenagear a autora, que morreu de tristeza, pouco mais de um ano depois da morte do marido. No próximo sábado, 18 de Julho, Hugo van der Ding junta-se à actriz Maria de Medeiros para uma conversa muito especial, dedicada a Marjane Satrapi e à sua obra. A sessão realiza-se às 18.00, no Cinema Ideal. O bilhete custa 8€. Se não conseguir assistir à conversa, mas quiser (re)ver o filme, há exibições programadas entre 16 e 22 de Julho, em vários horários.

Detalhes

Endereço
Cinema Ideal
Rua do Loreto, 15
Lisboa
1200-036
Transporte
Metro Baixa-Chiado
Preço
8€
Horário
Sáb 18.00

Datas e horários

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