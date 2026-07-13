A Time Out diz

O festival regressa para a sua segunda edição com um cartaz de oito concertos de entrada livre, distribuídos por três palcos do Teatro São Luiz: o Largo do Picadeiro, a Sala Bernardo Sassetti e a Sala Mário Viegas. Com curadoria de João Pereira e produção executiva da Robalo Music, o programa cruza diferentes sonoridades e estéticas. O alinhamento abre na quarta-feira, 9 de Setembro, com as Batucadeiras das Olaias (17.30) e o projecto Requiem (19.30). Seguem-se, nos dias seguintes, as actuações de DUOT with Strings feat. ZARM Quartet (dia 10, 17.30), treze (dia 11, 17.30), Quarteto de Gonçalo Marques (dia 11, 19.30), Norberto Lobo (dia 12, 17.30) e Rhizome (dia 12, 19.30). O encerramento do festival acontece no domingo, 13 de Setembro, com o Ensemble of Other Living Beings (17.30).