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Lisboa

Norberto Lobo
©Clarita Phiri | Norberto Lobo

Picadeiro Fest

  • Coisas para fazer
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

O festival regressa para a sua segunda edição com um cartaz de oito concertos de entrada livre, distribuídos por três palcos do Teatro São Luiz: o Largo do Picadeiro, a Sala Bernardo Sassetti e a Sala Mário Viegas. Com curadoria de João Pereira e produção executiva da Robalo Music, o programa cruza diferentes sonoridades e estéticas. O alinhamento abre na quarta-feira, 9 de Setembro, com as Batucadeiras das Olaias (17.30) e o projecto Requiem (19.30). Seguem-se, nos dias seguintes, as actuações de DUOT with Strings feat. ZARM Quartet (dia 10, 17.30), treze (dia 11, 17.30), Quarteto de Gonçalo Marques (dia 11, 19.30), Norberto Lobo (dia 12, 17.30) e Rhizome (dia 12, 19.30). O encerramento do festival acontece no domingo, 13 de Setembro, com o Ensemble of Other Living Beings (17.30).

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
Entrada livre

Datas e horários

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