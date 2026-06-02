Subscrever
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

  1. Alexis Augusto da livraria e editora Rest in Peace
    Rita Chantre | | Alexis Augusto da livraria e editora Rest in Peace, na Calçada d’Santana
    PreviousNext
    /5
  2. Rest in Peace na Calçada d’Santana
    Rita Chantre | Rest in Peace na Calçada d’Santana
    PreviousNext
    /5
  3. Rest in Peace na Calçada d’Santana
    Rita Chantre | Rest in Peace na Calçada d’Santana
    PreviousNext
    /5
  4. Rest in Peace na Calçada d’Santana
    Rita Chantre | Rest in Peace na Calçada d’Santana
    PreviousNext
    /5
  5. Rest in Peace na Calçada d’Santana
    Rita Chantre | Rest in Peace na Calçada d’Santana
    PreviousNext
    /5

Rest in Peace

  • Coisas para fazer
  • Lisboa
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Eram quase quatro da manhã em Paris quando Alexis Augusto decidiu que ia mudar-se para Lisboa, onde já não vivia desde a adolescência. Começou à procura de lojas na capital portuguesa e encontrou uma “raridade” na Calçada de Sant’Ana, onde decidiu inaugurar o primeiro espaço da Rest in Peace, RIP para as amigas. A especialidade da editora e livraria – que existe desde 2023 de forma itinerante – são publicações ácidas, eróticas, punk e queer, como Women de Nadia Lee Cohen, Public Body de Marina Abramović ou Vampires in Space de Isadora Neves Marques.

Detalhes

Endereço
Calçada de Sant'Ana, 169
Lisboa
1150-301
Horário
Qui-Sáb 14.00-18.00 ou por marcação
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.