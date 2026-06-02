A Time Out diz

Eram quase quatro da manhã em Paris quando Alexis Augusto decidiu que ia mudar-se para Lisboa, onde já não vivia desde a adolescência. Começou à procura de lojas na capital portuguesa e encontrou uma “raridade” na Calçada de Sant’Ana, onde decidiu inaugurar o primeiro espaço da Rest in Peace, RIP para as amigas. A especialidade da editora e livraria – que existe desde 2023 de forma itinerante – são publicações ácidas, eróticas, punk e queer, como Women de Nadia Lee Cohen, Public Body de Marina Abramović ou Vampires in Space de Isadora Neves Marques.