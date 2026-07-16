Depois de Paris, Atenas, Hamburgo e Madrid, a Valentino Summer Fair chega a Lisboa – mais concretamente aos jardins do MAAT –, para apresentar a nova colecção de perfumes para corpo e cabelo com experiências, jogos e surpresas, que incluem uma roleta, um jogo de dardos e atirar bolas a latas. Os visitantes podem ganhar prémios e saborear gelados com sabores inspirados nas brumas perfumadas Born in Roma: baunilha, pistáchio, caramelo e coco. A entrada é livre.
Valentino Summer Fair
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
- Central Tejo
- Avenida de Brasília
- Lisboa
- 1300-598
- Transporte
- BUS 714, 727, 751. Eléctrico 15
Datas e horários
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