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Lisboa

Valentino Summer Fair
DR | Valentino Summer Fair

Valentino Summer Fair

  • Coisas para fazer, Mercados e feiras
  • MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Belém
Vera Moura
Escrito por Vera Moura
Directora Editorial, Time Out Portugal
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A Time Out diz

Depois de Paris, Atenas, Hamburgo e Madrid, a Valentino Summer Fair chega a Lisboa – mais concretamente aos jardins do MAAT –, para apresentar a nova colecção de perfumes para corpo e cabelo com experiências, jogos e surpresas, que incluem uma roleta, um jogo de dardos e atirar bolas a latas. Os visitantes podem ganhar prémios e saborear gelados com sabores inspirados nas brumas perfumadas Born in Roma: baunilha, pistáchio, caramelo e coco. A entrada é livre.

Detalhes

Endereço
MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Central Tejo
Avenida de Brasília
Lisboa
1300-598
Transporte
BUS 714, 727, 751. Eléctrico 15

Datas e horários

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