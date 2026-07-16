A Time Out diz

Depois de Paris, Atenas, Hamburgo e Madrid, a Valentino Summer Fair chega a Lisboa – mais concretamente aos jardins do MAAT –, para apresentar a nova colecção de perfumes para corpo e cabelo com experiências, jogos e surpresas, que incluem uma roleta, um jogo de dardos e atirar bolas a latas. Os visitantes podem ganhar prémios e saborear gelados com sabores inspirados nas brumas perfumadas Born in Roma: baunilha, pistáchio, caramelo e coco. A entrada é livre.