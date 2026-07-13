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Lisboa

São Luiz
EGEAC | São Luiz

Visita guiada ao São Luiz

  • Coisas para fazer
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Um percurso envolvente pelos bastidores, camarins, salas de espectáculo e espaços de trabalho que revelam o dia-a-dia de uma casa centenária. Ao longo da visita, dá-se a conhecer o funcionamento interno do teatro, as diversas profissões ligadas às artes performativas, os segredos técnicos de uma produção e as curiosidades que habitam o edifício, incluindo histórias singulares de artistas, técnicos, espectadores e do modo como o São Luiz se cruza com momentos marcantes da história cultural e política do país. Há sessões programadas para 19 de Setembro, 10 de Outubro, 14 de Novembro, 12 de Dezembro, 23 de Janeiro, 13 de Fevereiro, 20 de Março, 10 de Abril, 22 de Maio, 5 de Junho e 10 de Julho. O bilhete custa 2€.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
2€

Datas e horários

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