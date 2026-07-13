A Time Out diz

Um percurso envolvente pelos bastidores, camarins, salas de espectáculo e espaços de trabalho que revelam o dia-a-dia de uma casa centenária. Ao longo da visita, dá-se a conhecer o funcionamento interno do teatro, as diversas profissões ligadas às artes performativas, os segredos técnicos de uma produção e as curiosidades que habitam o edifício, incluindo histórias singulares de artistas, técnicos, espectadores e do modo como o São Luiz se cruza com momentos marcantes da história cultural e política do país. Há sessões programadas para 19 de Setembro, 10 de Outubro, 14 de Novembro, 12 de Dezembro, 23 de Janeiro, 13 de Fevereiro, 20 de Março, 10 de Abril, 22 de Maio, 5 de Junho e 10 de Julho. O bilhete custa 2€.