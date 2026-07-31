A Time Out diz

A Cidade do Zero está de volta, para mostrar como seria viver numa cidade verdadeiramente sustentável e inclusiva. Entre os dias 19 e 20 de Setembro, o Parque Eduardo VII recebe workshops, palestras, debates, oficinas de reparação, showcookings e actividades em família, além de um mercado de marcas e organizações comprometidas com a responsabilidade ambiental e social. A decorrer na Semana Europeia da Mobilidade, o tema da mobilidade será, naturalmente, um dos grandes destaques. Quanto às novidades, vale a pena referir a nova micro-quinta de permacultura, um espaço vivo com árvores de fruto, horta, galinhas e uma zona dedicada à compostagem, onde será possível conhecer, de forma prática, alguns dos princípios da agricultura regenerativa, dos ciclos naturais e da produção alimentar. A entrada é gratuita.