Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Cidade do Zero
DR | Cidade do Zero

Cidade do Zero

  • Compras
  • Parque Eduardo VII, São Sebastião
Comprar bilhete
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

A Cidade do Zero está de volta, para mostrar como seria viver numa cidade verdadeiramente sustentável e inclusiva. Entre os dias 19 e 20 de Setembro, o Parque Eduardo VII recebe workshops, palestras, debates, oficinas de reparação, showcookings e actividades em família, além de um mercado de marcas e organizações comprometidas com a responsabilidade ambiental e social. A decorrer na Semana Europeia da Mobilidade, o tema da mobilidade será, naturalmente, um dos grandes destaques. Quanto às novidades, vale a pena referir a nova micro-quinta de permacultura, um espaço vivo com árvores de fruto, horta, galinhas e uma zona dedicada à compostagem, onde será possível conhecer, de forma prática, alguns dos princípios da agricultura regenerativa, dos ciclos naturais e da produção alimentar. A entrada é gratuita.

Detalhes

Endereço
Parque Eduardo VII
Praça Marquês de Pombal
Lisboa
1070-051
Transporte
Metro Marquês de Pombal
Preço
Grátis
Horário
Sáb-Dom 10.00-19.30

Datas e horários

Comprar
Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.