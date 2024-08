Cidade do Zero: conversas, oficinas e um mercado com economia circular

A primeira edição da Cidade do Zero aconteceu em Julho de 2022, no Pavilhão do Conhecimento, e foi só uma amostra do que (e de como) podemos aprender sobre sustentabilidade. Agora, depois de uma segunda volta no Centro Cultural de Belém, que contou com mais de 20 mil visitantes em dois dias, o evento muda-se para o Instituto Superior de Agronomia (ISA), para uma terceira edição, nos dias 14 e 15 de Setembro. A programação completa deverá ser anunciada em breve, online, mas a fundadora do projecto, Catarina Barreiros, assegura que a iniciativa “ganha dimensão em todas as suas vertentes”, nomeadamente com um maior número de palestras, mesas redondas, workshops, showcookings, oficinas, marcas convidadas e opções de restauração. Já a entrada, continua gratuita e acessível a pessoas com mobilidade reduzida e animais de companhia.

“Aprender sobre as alterações climáticas, investimento de impacto, biodiversidade ou o futuro da alimentação. Reparar fatos de surf, bicicletas, vestuário, equipamentos eléctricos ou electrónicos com as próprias mãos. Descobrir como não ‘assassinar’ as plantas, como fazer uma horta em casa, cozinhar com sobras e reaproveitar alimentos. Trocar roupas, livros, material escolar e bicicletas, ou comprar produtos novos de marcas éticas, mas também artigos em segunda mão”, é a promessa da Cidade do Zero, que este ano também promove uma Reading Party, convívios com galinhas e até um curso de finanças para crianças do 1.º e 2.º ciclo.

Educação: das palestras aos showcookings

No que diz respeito às palestras e mesas redondas, este ano vão decorrer em cinco espaços distintos, organizados por temas, com quatro sessões diárias cada um. No interior do Pavilhão, por exemplo, a Sala Grupo Ageas Portugal será ocupada por propostas relacionadas com diversidade e inclusão, saúde e resiliência climática, enquanto o Palco Planta Livre servirá para debater assuntos do âmbito da biodiversidade, casa e jardim, mas também de cidadania activa, como é exemplo as palestras “Como deixar de ser plantassassino”, pela influencer de plantas Sofia Manuel, mais conhecida como A Tripeirinha, e “Pensamento crítico”, do economista José Maria Pimentel.

Relativamente aos workshops de reparação e DIY (do it yourself), esta edição não só mantém as oficinas de reparação de bicicletas, equipamentos eléctricos e electrónicos e de calçado, como reforça o número de workshops de upcycling e costura. Além disso, haverá pela primeira vez workshops de reparação de fatos de desportos aquáticos, de neoprene e de softboards, e ainda uma secção dedicada às manualidades, com workshops de punch needle, lã de ovelha e reparação de cerâmica através da técnica japonesa de Kintsugi.

A programação de showcookings, por sua vez, vai trazer novamente ideias e receitas “com mais saúde, mais sabor e menos desperdício”. Sofia Magalhães, do blogue Da Spice, é uma das estrelas que regressa à cozinha da ‘cidade’ e a nutricionista Bárbara Oliveira uma estreia com “Receitas para reaproveitar”.

Consumo: a economia circular é que está a dar

Já na zona de mercado encontrará mais de 100 marcas, todas nacionais e escolhidas a dedo pela sua produção ética, impacto social, circularidade, gestão de resíduos ou trabalho com matérias-primas recicladas. A Norm (cuecas menstruais reutilizáveis), a Matterpieces (movimento para a construção circular e a nova geração de materiais de revestimento à base de resíduos de demolição inertes), a Natulium (eco-tiras de lavar roupa), a Cura by the sea (t-shirts feitas de lençóis reciclados), a Sereno Slow Studio (moda reciclada), a Angura (moda feita de algodão e materiais reciclados) e a Bruga (plantas) são algumas das novidades deste ano.

Se preferir fazer trocas, vai gostar de saber que o espaço Let’s Swap vai ser ampliado. Além de poder trocar roupa, plantas e bicicletas, com a Sempre a Rodar, poderá também comprar e vender artigos de puericultura e material escolar em segunda mão, como livros e calculadoras gráficas, com a Babyloop e a Book in Loop. “Como o evento ocorrerá no período de regresso às aulas, teremos uma zona onde os visitantes poderão deixar e recolher artigos escolares, como mochilas, estojos e lápis”, esclarece Catarina Barreiros.

Por último, a área da alimentação e restauração também cresce para contar com mais espaços e algumas novidades. Entre os espaços e marcas presentes, estarão nomes como Kitchen Dates, O Pequeno Bistrô, The Therapist, Muka e Scoop & Dough, que voltam ao evento, e novas marcas como a Com vida, GLAD, TooGoodToGo, Dispensa R, Criatura, NAM, e SEMEAR. De assinalar que, à semelhança das edições anteriores, serão disponibilizadas fontes de água potável em todo o recinto.

Instituto Superior de Agronomia. 14-15 Set, 10.00-19.30. Grátis, mediante inscrição prévia

