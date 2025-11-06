Subscrever
Gondwana

  • Compras
  • Areeiro/Alameda
A Time Out diz

Há mais de 600 milhões de anos, Gondwana era um supercontinente que reunia a maior parte das zonas de terra firme do hemisfério Sul. Agora, é uma livraria no Campo Pequeno. A ideia é de David Gough e Walter DeMirci, que partiram da imagem de uma geografia única para criar um espaço dedicado a autores oriundos desse lado do globo, onde a língua mais falada é o português e há vários laureados com o Prémio Nobel da Literatura. Mas, atenção: não há secções nem uma organização evidente. Misturam-se autores vivos e mortos, géneros literários e temáticas. Além dos livros, há uma zona de cafetaria ao fundo, que inclui uma modesta esplanada num quintal. Servem café e vinhos.

Detalhes

Endereço
Avenida Óscar Monteiro Torres, 40A
Lisboa
1000-219
Horário
Ter-Sex 11.00-20.00, Sáb 09.00-14.00
