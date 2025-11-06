Lisboa

Lisboa

    Carolina Correia é a livreira por trás da Lumaca, em Benfica
    Lumaca, em São Domingos de Benfica
    Fotografia: Rita Chantre
    Fotografia: Rita Chantre
    Fotografia: Rita Chantre
  • Compras
  • Grande Lisboa
A Time Out diz

Abrandar, pensar a relação entre texto e imagem, arriscar como quando somos pequeninos, viver o bairro em família. É este o desafio lançado por Carolina Correia, a responsável pela Lumaca, uma livraria de bairro, perto do Jardim do Beau-Séjour, onde a ilustração é rainha e o catálogo se faz unicamente de álbuns ilustrados e novelas gráficas para todas as idades “Histórias que deixam rasto”, lê-se no toldo que anuncia que chegámos. O slogan é uma brincadeira com o próprio nome da livraria, que significa caracol em italiano. São apenas 23 metros quadrados, mas tem um pé direito de fazer inveja e que deu imenso jeito na hora de encomendar umas estantes à medida. Quanto à oferta, a maior parte dos livros são de pequenas editoras, como a Planeta Tangerina, a Orfeu Mini, a Pato Lógico e a Akiara. Mas também há títulos surpreendentes da premiada Phaidon. Há ainda uma zona de papelaria, onde encontramos, por exemplo, postais e cadernos que se plantam, e até pinheirinhos de Natal.

Detalhes

Endereço
Estrada de Benfica, 366A
Lisboa
1500-100
Horário
Ter-Sex 10.30-18.00, Sáb 10.00-13.00
