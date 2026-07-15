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Lisboa

MotelX
DR | MotelX

MotelX – Festival de Cinema de Terror

  • Filmes
  • Cinema São Jorge, Avenida da Liberdade
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

O Festival Internacional de Terror de Lisboa celebra 20 anos com uma programação histórica, decorrendo pela primeira vez durante 11 dias, no Cinema São Jorge e na Cinemateca Portuguesa. A secção principal, Serviço de Quarto, vai apresentar em Lisboa dez longas-metragens internacionais, duas das quais são Species, The Birthday Party, com Monica Bellucci, e One Spoon of Chocolate, de RZA, com produção de Quentin Tarantino. Nesta 20.ª edição, o MotelX terá também duas novas secções: Lost in Europe, focada no terror da Cortina de Ferro, e Falar sobre a Morte (Nunca Matou Ninguém), em parceria com o Goethe-Institut. O cinema nacional mantém-se forte com dez curtas em competição pelo Prémio MotelX de cinco mil euros e uma homenagem ao realizador José de Sá Caetano no Quarto Perdido. O festival vai ainda distinguir a cineasta luso-sueca Solveig Nordlund com o Prémio Noémia Delgado.

Detalhes

Website Evento
www.motelx.org
Endereço
Cinema São Jorge
Avenida da Liberdade, 175
Lisboa
1250-141
Transporte
Metro Avenida

Datas e horários

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