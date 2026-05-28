A Floresta

A Time Out diz

A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional apresenta uma ópera de Eurico Carrapatoso, inspirada na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. A peça segue a viagem mágica de Isabel em busca de um anão lendário que guarda os segredos da floresta. O espectáculo ganha vida com a Orquestra Sinfónica, o Coro do Atelier Musical e ilustrações de Beatriz Bagulho. O bilhete custa entre 5€ e 7€.