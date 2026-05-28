A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional apresenta uma ópera de Eurico Carrapatoso, inspirada na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. A peça segue a viagem mágica de Isabel em busca de um anão lendário que guarda os segredos da floresta. O espectáculo ganha vida com a Orquestra Sinfónica, o Coro do Atelier Musical e ilustrações de Beatriz Bagulho. O bilhete custa entre 5€ e 7€.
A Floresta
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro Cultural de Belém
- Praça do Império
- Lisboa
- 1449-003
- Transporte
- BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
- Preço
- 5€-7€
- Horário
- Qui 17.00
Datas e horários
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