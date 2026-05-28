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Lisboa

Ópera de Eurico Carrapatoso
Beatriz Bagulho | A Floresta, Ópera de Eurico Carrapatoso

A Floresta

  • Miúdos
  • Centro Cultural de Belém, Belém
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional apresenta uma ópera de Eurico Carrapatoso, inspirada na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen. A peça segue a viagem mágica de Isabel em busca de um anão lendário que guarda os segredos da floresta. O espectáculo ganha vida com a Orquestra Sinfónica, o Coro do Atelier Musical e ilustrações de Beatriz Bagulho. O bilhete custa entre 5€ e 7€.

Detalhes

Endereço
Centro Cultural de Belém
Praça do Império
Lisboa
1449-003
Transporte
BUS 714, 727, 728, 729, 751. Eléctrico 15
Preço
5€-7€
Horário
Qui 17.00

Datas e horários

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