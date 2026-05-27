Muito além dos músicos e dos intérpretes, o fado é feito de palavras. Esta oficina foca-se na importância dos poetas, propondo uma viagem pela evolução do fado, desde as suas origens na tradição oral até à fusão com a grande literatura. A experiência começa com uma visita guiada à exposição permanente do Museu do Fado e termina com um desafio prático: a criação de um poema visual a partir de textos selecionados. Pensada para crianças a partir dos setes anos que já saibam ler e escrever, a actividade custa 3€.
Ah Poeta!
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu do Fado
- Largo do Chafariz de Dentro, 1
- Lisboa
- 1100-139
- Transporte
- Metro Santa Apolónia. Bus 728, 735, 759, 794
- Preço
- 3€
- Horário
- Qua 11.00
Datas e horários
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