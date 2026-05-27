A Time Out diz

Muito além dos músicos e dos intérpretes, o fado é feito de palavras. Esta oficina foca-se na importância dos poetas, propondo uma viagem pela evolução do fado, desde as suas origens na tradição oral até à fusão com a grande literatura. A experiência começa com uma visita guiada à exposição permanente do Museu do Fado e termina com um desafio prático: a criação de um poema visual a partir de textos selecionados. Pensada para crianças a partir dos setes anos que já saibam ler e escrever, a actividade custa 3€.