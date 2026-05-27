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Lisboa

Museu do Fado - Fachada
©DR | Museu do Fado

Ah Poeta!

  • Miúdos
  • Museu do Fado, Alfama
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Muito além dos músicos e dos intérpretes, o fado é feito de palavras. Esta oficina foca-se na importância dos poetas, propondo uma viagem pela evolução do fado, desde as suas origens na tradição oral até à fusão com a grande literatura. A experiência começa com uma visita guiada à exposição permanente do Museu do Fado e termina com um desafio prático: a criação de um poema visual a partir de textos selecionados. Pensada para crianças a partir dos setes anos que já saibam ler e escrever, a actividade custa 3€.

Detalhes

Endereço
Museu do Fado
Largo do Chafariz de Dentro, 1
Lisboa
1100-139
Transporte
Metro Santa Apolónia. Bus 728, 735, 759, 794
Preço
3€
Horário
Qua 11.00

Datas e horários

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