No primeiro fim-de-semana depois do Dia Mundial da Criança, que se assinala a 1 de Junho, o Museu do Oriente transforma-se num jardim sonoro com E as Flores?, o mais recente espectáculo da pianista Joana Gama. Concluindo a trilogia dedicada ao mundo natural (após abordar as árvores, os pássaros e os cogumelos), esta peça propõe uma viagem poética inspirada em descobertas feitas em viagens ao Japão e à Madeira. Através da música e de histórias fascinantes, o público de todas as idades é desafiado a olhar para a natureza com curiosidade, celebrando a beleza de cada pequeno detalhe.
- Endereço
- Museu do Oriente
- Avenida Brasília, Doca de Alcântara
- Lisboa
- 1350-352
- 8€
- Sáb 11.00/ 16.00
