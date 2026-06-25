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Estas obras MAATam-me!
Alípio Padilha | Estas obras MAATam-me!, no MAAT

Estas obras MAATam-me!

  • Miúdos
  • MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, Belém
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A Time Out diz

O Teatro Praga invade o museu para desafiar os mais novos a expressarem ideias através do corpo e do movimento. Com a mediação dos actores Cláudia Jardim e Diogo Bento, os participantes vão aguçar o olhar sobre a exposição “Turn around. Um Olhar sobre a Colecção de Arte Fundação EDP, selecionar as suas peças favoritas e criar enredos e narrativas interpretados por si mesmos. Pensadas para crianças dos oito aos 12 anos, as oficinas estão marcadas para os dias a 28 de Junho, 19 de Julho, 30 de Agosto, 27 de Setembro, 4 e 25 de Outubro, 8 e 22 de Novembro, 13 de Dezembro, das 11.00 às 13.00. O bilhete custa 8€.

Detalhes

Endereço
MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia
Central Tejo
Avenida de Brasília
Lisboa
1300-598
Transporte
BUS 714, 727, 751. Eléctrico 15
Preço
8€
Horário
Sex e Dom 11.00-13.00

Datas e horários

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