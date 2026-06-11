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Lisboa

Férias no Oceanário de Lisboa
PEDRO PINA | Férias de Verão das crianças no Oceanário

Férias Debaixo de Água

  • Miúdos
  • Oceanário de Lisboa, Parque das Nações
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A Time Out diz

De 1 de Julho a 15 de Setembro, o Verão transforma-se numa aventura subaquática para crianças dos quatro aos 12 anos, no Oceanário de Lisboa. Este ano, os miúdos são convidados a descobrir os segredos do oceano e como a vida marinha esconde alguns dos super-poderes mais estrambólicos. O programa – que se divide em dois, para crianças dos quatro aos cinco anos e dos seis aos 12 – inclui actividades como observação de animais, conversas com os aquaristas, oficinas, incluindo de programação, e muitos momentos criativos. Haverá também tempo para brincar, correr e saltar.

Esplanada Dom Carlos I (Parque das Nações). Seg-Sex 08.30-18.30. 55€/1 dia; 225€/semana

Detalhes

Website Evento
oceanario.pt/programas/campo-de-ferias/
Endereço
Oceanário de Lisboa
Parque das Nações
Esplanada D. Carlos I
Lisboa
1990-005
Transporte
Metro Oriente
Preço
55€/1 dia; 225€/semana
Horário
Seg-Sex 08.30-18.30

Datas e horários

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