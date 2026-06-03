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Lisboa

Jardins do Bombarda
© Francisco Romão Pereira | Jardins do Bombarda

Festival Dias das Crianças

  • Miúdos
  • Jardins do Bombarda, Lisboa
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A Time Out diz

O colectivo LARGO, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, está prestes a estrear um novo festival. Chama-se Dias das Crianças e promove um programa “para ver, sentir e viver”, com todo o espaço necessário para brincar, em qualquer idade. A programação arranca a 4 de Junho, nos Jardins do Bombarda, e prolonga-se até dia 7, com entrada livre.

Detalhes

Endereço
Jardins do Bombarda
Rua Gomes Freire 161
Lisboa
1150-085
Preço
Gratuito
Horário
Qui 11.00-19.30, Sex 17.00-19.00, Sáb-Dom 11.00-18.00

Datas e horários

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