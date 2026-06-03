O colectivo LARGO, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, está prestes a estrear um novo festival. Chama-se Dias das Crianças e promove um programa “para ver, sentir e viver”, com todo o espaço necessário para brincar, em qualquer idade. A programação arranca a 4 de Junho, nos Jardins do Bombarda, e prolonga-se até dia 7, com entrada livre.
Festival Dias das Crianças
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Jardins do Bombarda
- Rua Gomes Freire 161
- Lisboa
- 1150-085
- Preço
- Gratuito
- Horário
- Qui 11.00-19.30, Sex 17.00-19.00, Sáb-Dom 11.00-18.00
Datas e horários
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