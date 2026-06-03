A Time Out diz

O colectivo LARGO, em parceria com o Teatro Nacional D. Maria II, está prestes a estrear um novo festival. Chama-se Dias das Crianças e promove um programa “para ver, sentir e viver”, com todo o espaço necessário para brincar, em qualquer idade. A programação arranca a 4 de Junho, nos Jardins do Bombarda, e prolonga-se até dia 7, com entrada livre.