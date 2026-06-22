Inspirada no conto japonês Urashima Tarō, esta oficina de férias desafia miúdos dos 6 aos 12 anos a criarem do zero um filme em stop-motion. De 6 a 10 de Julho, das 10.00 às 12.00, no Museu do Oriente, os participantes vão construir cenários, dar vida a personagens e gravar vozes e efeitos sonoros para uma curta-metragem a partilhar com as famílias. A actividade custa 100€.
O Conto Japonês Urashima Tarō
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Museu do Oriente
- Avenida Brasília, Doca de Alcântara
- Lisboa
- 1350-352
- Preço
- 100€
- Horário
- Seg-Sex 10.00-12.00
Datas e horários
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