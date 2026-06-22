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Lisboa

O CONTO JAPONÊS URASHIMA TARŌ
DR | O CONTO JAPONÊS URASHIMA TARŌ, no Museu do Oriente

O Conto Japonês Urashima Tarō

  • Miúdos
  • Museu do Oriente, Estrela/Lapa/Santos
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Inspirada no conto japonês Urashima Tarō, esta oficina de férias desafia miúdos dos 6 aos 12 anos a criarem do zero um filme em stop-motion. De 6 a 10 de Julho, das 10.00 às 12.00, no Museu do Oriente, os participantes vão construir cenários, dar vida a personagens e gravar vozes e efeitos sonoros para uma curta-metragem a partilhar com as famílias. A actividade custa 100€.

Detalhes

Endereço
Museu do Oriente
Avenida Brasília, Doca de Alcântara
Lisboa
1350-352
Preço
100€
Horário
Seg-Sex 10.00-12.00

Datas e horários

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