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Lisboa

Sonhatório
DR | Sonhatório, na Gulbenkian

Sonhatório

  • Miúdos
  • Centro de Arte Moderna Gulbenkian, São Sebastião
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
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A Time Out diz

Esta é uma oficina do faz e desfaz, constrói e reconstrói, onde tudo pode ser inventado, até o tempo e o espaço. Inspirados no trabalho da artista Katharina Lackner, ao longo de uma semana, os participantes são convidados a criar a partir do zero, do branco e do vazio um grande lugar para construir, sonhar e brincar, experimentando com materiais de naturezas, tamanhos e propriedades muito diferentes. Entre 29 de Junho e 3 de Julho, a actividade dura cinco dias (das 10.00 às 17.30, com intervalo para almoço), com acolhimento garantido a partir das 09.00.

Detalhes

Endereço
Centro de Arte Moderna Gulbenkian
Rua Marquês de Fronteira, 2
Lisboa
1050-078
Preço
200€/5 dias
Horário
Seg-Sex 10.00

Datas e horários

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