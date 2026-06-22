Esta é uma oficina do faz e desfaz, constrói e reconstrói, onde tudo pode ser inventado, até o tempo e o espaço. Inspirados no trabalho da artista Katharina Lackner, ao longo de uma semana, os participantes são convidados a criar a partir do zero, do branco e do vazio um grande lugar para construir, sonhar e brincar, experimentando com materiais de naturezas, tamanhos e propriedades muito diferentes. Entre 29 de Junho e 3 de Julho, a actividade dura cinco dias (das 10.00 às 17.30, com intervalo para almoço), com acolhimento garantido a partir das 09.00.
Sonhatório
A Time Out diz
Detalhes
- Endereço
- Centro de Arte Moderna Gulbenkian
- Rua Marquês de Fronteira, 2
- Lisboa
- 1050-078
- Preço
- 200€/5 dias
- Horário
- Seg-Sex 10.00
Datas e horários
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