De 12 de Julho a 30 de Agosto, o terraço do Capitólio estreia o ciclo Há Jazz no Parque Mayer!, com curadoria do Hot Clube de Portugal. Todos os domingos, às 19.30, o espaço acolhe concertos ao pôr-do-sol com nomes do jazz contemporâneo nacional e internacional, incluindo Vítor Fernandes, João Nogueira e os portuenses Bode Wilson. O ambiente é informal, munido de espreguiçadeiras e serviço de bar, com bilhetes a 5€.
Há Jazz No Parque Mayer
A Time Out diz
Detalhes
- Website Evento
- teatrovariedades-capitolio.pt/
- Endereço
- Cineteatro Capitólio
- Parque Mayer
- Travessa do Salitre, 35
- Lisboa
- 1250-096
- Transporte
- Metro Avenida
- Preço
- 5€
- Horário
- 19.30
Datas e horários
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