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Lisboa

Bode Wilson
Andreea Bikfalvi | Bode Wilson

Há Jazz No Parque Mayer

  • Música, Jazz
  • Cineteatro Capitólio, Avenida da Liberdade
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

De 12 de Julho a 30 de Agosto, o terraço do Capitólio estreia o ciclo Há Jazz no Parque Mayer!, com curadoria do Hot Clube de Portugal. Todos os domingos, às 19.30, o espaço acolhe concertos ao pôr-do-sol com nomes do jazz contemporâneo nacional e internacional, incluindo Vítor Fernandes, João Nogueira e os portuenses Bode Wilson. O ambiente é informal, munido de espreguiçadeiras e serviço de bar, com bilhetes a 5€.

Detalhes

Website Evento
teatrovariedades-capitolio.pt/
Endereço
Cineteatro Capitólio
Parque Mayer
Travessa do Salitre, 35
Lisboa
1250-096
Transporte
Metro Avenida
Preço
5€
Horário
19.30

Datas e horários

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