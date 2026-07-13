A Time Out diz

O compositor e pianista João Paulo Esteves da Silva regressa aos palcos de Lisboa para apresentar o seu novo trio de jazz. Conhecido por encarar a improvisação como uma verdadeira composição em tempo real, o músico português partilha desta vez o palco com o contrabaixista norte-americano Thomas Morgan e o consagrado baterista catalão Jorge Rossy. O projecto assenta numa concepção radical de liberdade musical. Sem qualquer alinhamento prévio ou rede de segurança, cada actuação do trio nasce do absoluto zero, embora o repertório comum partilhado pelos três músicos possa surgir espontaneamente a qualquer momento. Em cena a 18 e 19 de Setembro, sexta e sábado às 19.30, no São Luiz. O bilhete custa 12€.