A Time Out diz

A cantora norte-americana Macy Gray regressa a Portugal em Dezembro, desta vez com a The Trouble With The Truth Tour. A estrela da soul e do R&B, galardoada com um Grammy, actua primeiro no Minho, no Grande Auditório do Forum Braga, e no dia seguinte apresenta-se na Aula Magna, em Lisboa. Os concertos juntam clássicos como “I Try” e “Still” a temas do novo álbum – o sucessor há muito anunciado de Ruby, de 2018.