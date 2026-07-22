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Lisboa

Macy Gray
Giuliano Bekor | Macy Gray

Macy Gray

  • Música, Funk, soul e disco
  • MEO Arena, Parque das Nações
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A cantora norte-americana Macy Gray regressa a Portugal em Dezembro, desta vez com a The Trouble With The Truth Tour. A estrela da soul e do R&B, galardoada com um Grammy, actua primeiro no Minho, no Grande Auditório do Forum Braga, e no dia seguinte apresenta-se na Aula Magna, em Lisboa. Os concertos juntam clássicos como “I Try” e “Still” a temas do novo álbum – o sucessor há muito anunciado de Ruby, de 2018.

Detalhes

Endereço
MEO Arena
Parque das Nações
Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A
Lisboa
1990-231
Transporte
Metro Oriente

Datas e horários

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