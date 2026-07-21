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Lisboa

Estação de Metro de Olaias
DR | Estação de Metro de Olaias

MXGPU

  • Música
  • Estação de Metro de Olaias, Areeiro/Alameda
Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
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A Time Out diz

A Discotexas prepara-se para transformar as profundezas de Lisboa com o evento Live Under Lisbon, uma experiência imersiva que promete converter o espaço subterrâneo do metro de Olaias numa pista de dança de ambiente irrepetível. A iniciativa é liderada pela dupla MXGPU – projecto que junta Moullinex e GPU Panic –, celebrando uma fase criativa assumidamente mais rápida, visceral e focada na energia da pista. Depois de terem desafiado a gravidade com actuações memoráveis suspensos por uma grua a 30 metros de altura sobre o Rio Tejo e no Primavera Sound Porto, os produtores trazem agora a palco um live show especial acompanhado por um alinhamento de artistas convidados, que ainda serão anunciados.

Detalhes

Endereço
Estação de Metro de Olaias
Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, Alto do Pina
Lisboa
1900-222
Preço
35€
Horário
15.00-00.00

Datas e horários

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