A Time Out diz

A Discotexas prepara-se para transformar as profundezas de Lisboa com o evento Live Under Lisbon, uma experiência imersiva que promete converter o espaço subterrâneo do metro de Olaias numa pista de dança de ambiente irrepetível. A iniciativa é liderada pela dupla MXGPU – projecto que junta Moullinex e GPU Panic –, celebrando uma fase criativa assumidamente mais rápida, visceral e focada na energia da pista. Depois de terem desafiado a gravidade com actuações memoráveis suspensos por uma grua a 30 metros de altura sobre o Rio Tejo e no Primavera Sound Porto, os produtores trazem agora a palco um live show especial acompanhado por um alinhamento de artistas convidados, que ainda serão anunciados.