Subscrever
Procurar
Idioma:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

São Luiz
EGEAC | São Luiz

Quadros para um Continente Maestro

  • Música
  • São Luiz Teatro Municipal, Chiado
Raquel Dias da Silva
Escrito por Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Publicidade

A Time Out diz

Quadros Para Um Continente é uma composição em díptico para dois cantores e orquestra, de Sara Ross, composta a convite da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Resulta de dois momentos criativos distintos: o primeiro, que aconteceu em 2023, para um texto de Alexandre Honrado – Europa, metamorfoses de amor –, que gravita em torno do mito de Zeus e Europa, reflectindo sobre memória e poder; o segundo, em 2026, para um fervilhar cáustico de vozes escrito sob a forma de textos-quadro por Tiago Schwäbl que nos provoca constantemente sobre o estado civil e estado de espírito das sociedades que ora observamos, ora habitamos. Em cena a 1 de Outubro, quinta-feira às 20.00, no São Luiz.

Detalhes

Endereço
São Luiz Teatro Municipal
Rua António Maria Cardoso, 38
Lisboa
1200-027
Transporte
Metro Baixa-Chiado. Bus 28E, 758
Preço
Preço a anunciar
Horário
Qui 20.00

Datas e horários

Publicidade
Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.