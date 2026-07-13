A Time Out diz

Quadros Para Um Continente é uma composição em díptico para dois cantores e orquestra, de Sara Ross, composta a convite da Orquestra Filarmónica Portuguesa. Resulta de dois momentos criativos distintos: o primeiro, que aconteceu em 2023, para um texto de Alexandre Honrado – Europa, metamorfoses de amor –, que gravita em torno do mito de Zeus e Europa, reflectindo sobre memória e poder; o segundo, em 2026, para um fervilhar cáustico de vozes escrito sob a forma de textos-quadro por Tiago Schwäbl que nos provoca constantemente sobre o estado civil e estado de espírito das sociedades que ora observamos, ora habitamos. Em cena a 1 de Outubro, quinta-feira às 20.00, no São Luiz.