15 adaptações de livros ao cinema que estamos desejosos de ver em 2026

Os amantes de livros têm um ano muito especial pela frente, tanto nas salas de cinema como nas plataformas de streaming. Entre os gigantes da literatura cujas obras vão ser adaptadas encontram-se Emily Brontë, Margaret Atwood, Enid Blyton, Albert Camus e Don Winslow. Mas o mais excitante de tudo é talvez o regresso do grande mestre da narrativa épica: Homero vai receber o toque de Christopher Nolan, em versão IMAX, com a adaptação de A Odisseia, com estreia prevista para o Verão.

BookTokers, façam uma pausa no desafio de leitura de 2026 e vão ao cinema: este é o vosso momento.

O Monte dos Vendavais

A adaptação literária de Emerald Fennell promete lançar um verdadeiro cocktail Molotov sobre o debate cultural do início de 2026. A tórrida história de amor de Emily Brontë vai receber uma versão bem à maneira de Fennell, com músicas de Charli XCX, um elenco de fazer correr tinta (Margot Robbie e Jacob Elordi) e até aspas provocatórias no título do cartaz, como se fosse suposto dizê-lo com ironia. O Monte dos Vendavais pode ser um marco do romantismo literário, mas está longe de ser propriamente romântico, pelo que o slogan “a maior história de amor de todos os tempos” poderá deixar os puristas algo confusos.

Estreia: 12 de Fevereiro

Abaixo de Zero

David Koepp adaptou Parque Jurássico, de Michael Crichton, mas aqui assume o papel de autor-realizador de uma história muito ao estilo do próprio Crichton. O romance, publicado em 2019 (e dois anos depois em Portugal), parte de uma premissa de ficção científica com raízes na Guerra Fria, passada num cenário contemporâneo: uma falha numa instalação militar liberta um fungo parasita numa unidade de armazenamento. Liam Neeson, Joe Keery (Stranger Things) e Sosie Bacon tentam sobreviver ao caos. Talvez esta última possa pedir conselhos ao pai, Kevin Bacon, veterano de Tremors.

Estreia: 13 de Fevereiro

Crime 101

DR Crime 101, de Bart Layton.

Os romances de Don Winslow já passaram pelas mãos de Jane Campion (O Poder do Cão) e Oliver Stone (Savages). Agora é a vez de Bart Layton (The Imposter), que regressa ao cinema com uma abordagem noir de Los Angeles a uma das novelas da colectânea Broken: Six Short Novels (2020), publicada em Portugal no mesmo ano, com o título Quebrados. Um thriller criminal pensado para fãs de Heat, com Chris Hemsworth no papel de um sofisticado ladrão de jóias e Mark Ruffalo como o polícia no seu encalço.

Estreia: 13 de Fevereiro

O Deus das Moscas (BBC)

O filme de 1963 de Peter Brook continua a ser uma visão perturbadora da selvajaria inerente ao ser humano. Agora, Jack Thorne – argumentista de The Hack, Help e Toxic Town – traz uma nova leitura do clássico de William Golding numa adaptação televisiva. Com um elenco de jovens estreantes entre os 10 e os 13 anos e cenários deslumbrantes na Malásia, promete ser uma série poderosa e inquietante. Pode até tornar-se na Adolescência deste ano.

Estreia na BBC na Primavera

Projeto Hail Mary

Depois do sucesso de Perdido em Marte, Andy Weir volta a ser adaptado ao cinema, desta vez pelas mãos de Phil Lord e Christopher Miller (21 Jump Street – Agentes Secundários). O argumento é novamente assinado por Drew Goddard, e Ryan Gosling interpreta um professor que se transforma em astronauta numa missão desesperada para salvar a humanidade.

Estreia: 20 de Março

O Estrangeiro

Estudantes boémios, fãs dos Cure e amantes de boinas, alegrai-vos. A célebre novela existencialista de Albert Camus ganha uma adaptação de François Ozon, com Benjamin Voisin (Verão de 85) no papel de Meursault. Com apenas 159 páginas, o romance de 1942 é praticamente perfeito para o cinema – e Ozon pode ser o realizador ideal.

Estreia: 12 de Março

A Magia da Árvore Longínqua

A série infantil de Enid Blyton, escrita nos anos 1940 (e publicada em Portugal entre 2018 e 2019, com a chancela da Oficina do Livro), é uma história delirante sobre uma árvore habitada por personagens extravagantes e crianças aventureiras. Uma espécie de Sonho de Uma Noite de Verão em versão vertical e profundamente britânica. Simon Farnaby, co-argumentista de Paddington 2, é o responsável por esta adaptação modernizada, o que garante boas doses de humor.

Estreia: 27 de Março

A Odisseia

DR A Odisseia, de Christopher Nolan.

Homero encontra Christopher Nolan. Um dos filmes mais aguardados de 2026 traz à vida, em versão IMAX, o texto fundador de grande parte da narrativa ocidental. Matt Damon interpreta Ulisses, que tenta regressar a casa depois da Guerra de Tróia, reencontrando a mulher (Anne Hathaway) e o filho (Tom Holland). Chegar a casa, porém, é a parte mais difícil.

Estreia: 16 de Julho

Verity

Depois da polémica adaptação de Isto Acaba Aqui, que terminou com uma batalha judicial entre Blake Lively e James Baldoni, Colleen Hoover volta a ver uma das suas obras adaptada ao cinema. Realizado por Michael Showalter, o filme junta Dakota Johnson e Anne Hathaway num thriller sobre uma escritora fantasma que descobre que a romancista de sucesso para quem trabalha esconde segredos perturbadores.

Estreia: 2 de Outubro

Whalefall

Já pensou como é ser engolido por uma baleia? Este é o dilema do romance de sobrevivência de Daniel Kraus (sem tradução em Portugal). Austin Abrams interpreta um mergulhador preso no interior de um cachalote, com apenas uma hora de oxigénio. Josh Brolin surge como o pai falecido – e isso nem é o elemento mais estranho do filme.

Estreia: 16 de Outubro

Remain

Uma improvável colaboração entre Nicholas Sparks e M. Night Shyamalan – em Portugal publicada como Além do Amor – dá origem a esta história sobrenatural sobre um arquitecto em luto (Jake Gyllenhaal) que conhece uma mulher misteriosa (Phoebe Dynevor) em Cape Cod.

Estreia nos EUA: 23 de Outubro

Ebenezer: Um Cântico de Natal

Mais uma adaptação do clássico de Dickens, agora com Johnny Depp no papel de Ebenezer Scrooge. A realização é de Ti West (MaXXXine), o que sugere uma versão possivelmente mais sombria – talvez até assustadora.

Estreia: 13 de Novembro

Jogos da Fome: Amanhecer na Ceifa

DR Jogos da Fome: Amanhecer na Ceifa.

A segunda prequela da saga Jogos da Fome foca-se nos anos formativos de Haymitch Abernathy (Joseph Zada), o mentor cínico de Katniss, interpretado por Woody Harrelson na trilogia original. O livro saiu em 2025 e a adaptação chega logo no ano seguinte.

Estreia: 20 de Novembro

O Sobrinho do Mágico

Antes de O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, tudo começou aqui: pode ser o sexto romance de C. S. Lewis, mas é na verdade o primeiro da série de literatura juvenil que todos conhecemos e adoramos. Netflix e Greta Gerwig dão início a uma nova saga de sete filmes de As Crónicas de Nárnia com esta história de origem.

Estreia: 26 de Novembro

Duna: Parte Três

A conclusão da trilogia de Denis Villeneuve adapta O Messias de Duna, acompanhando a ascensão e queda de Paul Atreides e a guerra santa que devasta Arrakis e a galáxia. Prepare-se: vai ser intenso.

Estreia: 18 de Dezembro

