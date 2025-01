Com um dos monstros mais famosos do cinema de regresso ao cardápio, este é um mês para voltar em força às salas de cinema. Um ano após o remake de David Lee Fisher do filme mudo Nosferatu (1922), é o realizador Robert Eggers que leva o famoso vampiro às telas, alterando um pouco a história original. Neste arranque do ano vamos também à China, com Chá Preto; a França, com Tudo Acontece em Paris, comédia negra com Monica Bellucci; ou ao Cambodja, com Encontro com Pol Pot. Marque na agenda estas e outras estreias de cinema de Janeiro.

