Elio é um menino fascinado pelo espaço e por extraterrestres, e com uma imaginação muito activa. De um momento para o outro, ele vê-se transportado para o cosmos, erradamente tomado por embaixador da Terra no resto do universo e envolvido numa aventura de proporções intergalácticas, durante a qual vai ter que criar laços com excêntricas formas de vida alienígenas. A realização é do tridente Adrian Molina, Madeline Sharafian e Domee She.

Estreia a 12 de Junho