Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

A Knight of the Seven Kingdoms
Steffan Hill/HBO Max | A Knight of the Seven Kingdoms
Steffan Hill/HBO Max

‘A Knight of the Seven Kingdoms’, ‘Bridgerton’ e mais séries para ver em Janeiro

Neste arranque do ano, voltamos a Westeros – mas há outros reinos para explorar. Entre o drama e o humor, descubra 11 séries para ver em Janeiro.

Hugo Geada
Escrito por Hugo Geada
Jornalista
Publicidade

Janeiro de 2026 chega carregado de estreias e regressos, entre drama, suspense, humor e aventura histórica. Desde a violência primitiva de Primal ao submundo do boxe clandestino em Mil Golpes, passando pelo glamour conspirativo de The Beauty e o intenso mundo financeiro de Industry, há séries para todos os gostos. Também regressam favoritos como The Pitt, Bridgerton e Shrinking, assim como Westeros, na nova produção A Knight of the Seven Kingdoms. Percorremos as agendas da Netflix, da Disney+, da HBO Max, da SkyShowtime e da Apple TV para descobrir as melhores séries para ver este mês. Aqui estão elas.

Recomendado: O melhor de Lisboa em 2025

11 séries para ver em Janeiro

1. The Pitt 

A série de médicos que conquistou o coração do público e da crítica está de volta. Depois de uma primeira temporada passada no caos de um grande festival de música, The Pitt regressa para um novo turno de alta pressão, agora durante o Dia da Independência. A série continua a apostar num retrato realista do sistema de saúde norte-americano, acompanhando médicos e enfermeiros no meio de urgências constantes, decisões éticas difíceis e um sistema em mudança. Noah Wyle, no papel de Dr. Michael Robinavitch, mantém-se à frente do elenco, apesar de a sua personagem ter de lidar com um potencial substituto.

HBO Max. Estreia a 8 de Janeiro (T2) 

2. His & Hers 

Adaptada do romance homónimo de Alice Feeney, a trama desta minissérie de suspense psicológico é centrada num crime contado a partir de múltiplos pontos de vista. Tessa Thompson (Thor: Ragnarok, Creed) interpreta uma jornalista envolvida num caso que se cruza com uma investigação levada a cabo por um detective. Este é interpretado por Jon Bernthal (Walking Dead, Punisher). Entre memórias contraditórias, segredos do passado e versões concorrentes da verdade, nesta série nada é exactamente o que parece.

Netflix. Estreia a 8 de Janeiro 

Publicidade

3. Mil Golpes

A série criada por Steven Knight regressa para a sua segunda temporada, continuando a explorar o submundo do boxe clandestino e as tensões culturais do East End de Londres no período pós-revolução industrial. A narrativa centra-se em Hezekiah Moscow (Malachi Kirby), agora uma sombra do homem que foi, enquanto enfrenta a rivalidade com Sugar Goodson (Stephen Graham) e lida com o regresso de Mary Carr (Erin Doherty) e do gangue feminino The Forty Elephants.

Disney+. Estreia a 9 de Janeiro (T2)

4. Primal

Uma das séries de animação mais subvalorizadas (e violentas) está de volta para uma terceira temporada, com Genndy Tartakovsky a explorar ainda mais os limites da narrativa visual. Primal acompanha Spear, o homem das cavernas, agora ressuscitado de forma chocante e desprovido de memória e humanidade, enfrentando um mundo brutal e impiedoso. 

HBO Max. Estreia a 11 de Janeiro (T3)

Publicidade

5. Industry

Voltemos a mergulhar no intenso mundo das finanças de alto risco. A série acompanha jovens banqueiros que, no ambiente implacável do banco internacional Pierpoint & Co, em Londres, lidam com pressão extrema, misturada com sexo e drogas, enquanto tentam consolidar as suas carreiras. Nesta temporada, Harper (Myha’la) e Yasmin (Marisa Abela) enfrentam novas tensões quando surge uma promissora startup de tecnologia financeira, colocando ambas em conflitos pessoais e profissionais. 

HBO Max. Estreia a 12 de Janeiro (T4)

6. Star Trek: Starfleet Academy 

Situada no século XXXII, esta produção acompanha a primeira turma de cadetes da Federação em mais de cem anos, num período de reconstrução após uma grande crise galáctica. Entre aulas, missões reais e conflitos pessoais, a série cruza o espírito de formação juvenil com a exploração espacial típica do universo Star Trek. O elenco conta com nomes como Holly Hunter (The Piano), Paul Giamatti (Sideways, The Holdovers) e convidados como o apresentador de televisão Stephen Colbert ou a lutadora de wrestling Becky Lynch.

SkyShowtime. Estreia a 15 de Janeiro

Publicidade

7. A Knight of the Seven Kingdoms

A mais recente aventura do reino de Westeros acontece 90 anos antes dos acontecimentos de A Guerra dos Tronos. Esta série é uma adaptação dos contos Tales of Dunk and Egg, de George R. R. Martin, e acompanha as viagens de Ser Duncan, o Alto, um cavaleiro errante de origens humildes, e do seu jovem escudeiro Egg, que acabará por se revelar Aegon Targaryen. Com uma escala mais contida do que outras séries do universo A Song of Ice and Fire, a nova produção aposta numa narrativa mais íntima, centrada na honra, na amizade e nas tensões políticas de Westeros.

HBO Max. Estreia a 18 de Janeiro 

8. The Beauty

A mais recente série de Ryan Murphy promete mergulhar o público num thriller de alta-costura e conspiração global. A trama acompanha os agentes do FBI Cooper Madsen (Evan Peters) e Jordan Bennett (Rebecca Hall), enviados para Paris para investigar uma onda de mortes inexplicáveis entre supermodelos internacionais. A investigação revela um vírus capaz de transformar pessoas em versões perfeitas de si mesmas, criado pelo bilionário Alex Carson (Ashton Kutcher). Qualquer semelhança com A Substância é pura coincidência.

Disney+. Estreia a 22 de Janeiro

Publicidade

9. Wonder Man

A nova aposta da Marvel para a Disney+ cruza comédia, sátira e super-heróis numa história assumidamente sobre Hollywood. Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen) interpreta Simon Williams, um actor em dificuldades que tenta conseguir o papel principal no remake fictício de um filme de super-heróis – enquanto descobre que tem, afinal, super-poderes. Ao seu lado está Ben Kingsley (Sexy Beast), de regresso como Trevor Slattery, o actor falhado conhecido por ter fingido ser o Mandarim, em filmes como Homem de Ferro 3.

Disney+. Estreia a 27 de Janeiro

10. Bridgerton

Este sucesso da Netflix está de volta para a sua quarta temporada, dividida em duas partes, mantendo o charme e o drama da alta sociedade durante a Regência Britânica. Os novos episódios centram-se em Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o segundo filho da família, cujo espírito boémio o impede de se render ao matrimónio – isto, até conhecer uma misteriosa dama (Yerin Ha) num baile de máscaras organizado pela sua mãe (Ruth Gemmell). 

Netflix. Estreia a 29 de Janeiro (T4 – parte 1)

Publicidade

11. Shrinking

A aclamada comédia da Apple TV está de volta para a sua terceira temporada. A série acompanha o terapeuta em luto interpretado por Jason Segel (How I Met Your Mother), que começa a ignorar as regras e a dizer aos seus pacientes exactamente o que pensa, provocando mudanças drásticas nas vidas deles – e na sua própria. Harrison Ford (Guerra das Estrelas) regressa ao elenco, no entanto, a grande novidade é a adição de Jeff Daniels (Dumb and Dumber) e Michael J. Fox (Regresso ao Futuro).

Apple TV. Estreia a 28 de Janeiro (T3) 

Mais que ver

Publicidade
Publicidade
Recomendado
    Também poderá gostar
    Também poderá gostar
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2025 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.