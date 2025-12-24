‘A Knight of the Seven Kingdoms’, ‘Bridgerton’ e mais séries para ver em Janeiro

Este sucesso da Netflix está de volta para a sua quarta temporada, dividida em duas partes, mantendo o charme e o drama da alta sociedade durante a Regência Britânica. Os novos episódios centram-se em Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o segundo filho da família, cujo espírito boémio o impede de se render ao matrimónio – isto, até conhecer uma misteriosa dama (Yerin Ha) num baile de máscaras organizado pela sua mãe (Ruth Gemmell).

Netflix. Estreia a 29 de Janeiro (T4 – parte 1)