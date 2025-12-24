‘A Knight of the Seven Kingdoms’, ‘Bridgerton’ e mais séries para ver em Janeiro

1. The Pitt
A série de médicos que conquistou o coração do público e da crítica está de volta. Depois de uma primeira temporada passada no caos de um grande festival de música, The Pitt regressa para um novo turno de alta pressão, agora durante o Dia da Independência. A série continua a apostar num retrato realista do sistema de saúde norte-americano, acompanhando médicos e enfermeiros no meio de urgências constantes, decisões éticas difíceis e um sistema em mudança. Noah Wyle, no papel de Dr. Michael Robinavitch, mantém-se à frente do elenco, apesar de a sua personagem ter de lidar com um potencial substituto.
HBO Max. Estreia a 8 de Janeiro (T2)