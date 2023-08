Suspense, drama e humor: como um grupo de adolescentes vai agarrar os adultos a esta série

O streaming adapta mais um livro do escritor norte-americano Harlan Coben, especialista em enredos cheios de mistério. Depois da Netflix, é a Prime Video que põe o nome do autor no catálogo com a série ‘Refúgio’. Estreia a 18 de Agosto.

O jovem Mickey Bolitar regressa a Kasselton, uma pequena comunidade fictícia em Nova Jérsia, após a morte do pai num acidente de carro. A mãe, com um esgotamento, está enclausurada num centro de reabilitação e Mickey tenta adaptar-se à nova escola, após se mudar para a velha casa da família, para onde a tia paterna Shira também vai morar para tomar conta do adolescente. Mas uma das colegas de Mickey (nova na escola, tal como ele) desaparece misteriosamente e o jovem dá início a uma perigosa investigação que vai descortinando segredos enterrados no passado de Kasselton e da sua própria família.

Assim arranca mais uma adaptação da obra de Harlan Coben ao audiovisual, desta vez na Prime Video, um premiado autor de mais de três dezenas de livros envoltos em mistério. Neste caso, um mistério que se desenvolve em torno de borboletas, envolvendo um homem com uma tatuagem de polvo, outro com ares de assassino contratado, uma senhora que vive numa casa que parece assombrada (com túneis no seu subsolo). O enredo está cheio de mentiras e conspirações, transportando-nos também à II Guerra Mundial. A estreia está marcada para 18 de Agosto e adapta o primeiro da série de livros “Mickey Bolitar”, spin-off de outra série de livros de Coben, esta focada na personagem-estrela do autor, Myron Bolitar, de quem Mickey é sobrinho. Se não está a par deste universo, segue o resumo.

©Michael Parmelee Jaden Michael (Mickey Bolitar), em 'Refúgio"

Harlan Coben já escreveu mais de três dezenas de livros e muitos foram adaptados a filmes e séries. Destaque para a longa-metragem Não Digas a Ninguém (2006), uma multipremiada produção francesa realizada por Guillaume Canet (Astérix & Obélix: O Império do Meio), que de destacou nos prémios César. Mas a maioria das adaptações ao pequeno ecrã pode ser encontrada na Netflix, cujo catálogo inclui sete minisséries criadas e com produção executiva de Coben, como The Stranger (2020), Fica Por Perto (2021), Desaparecido Para Sempre (2022) ou Invasão de Privacidade (2022). Histórias independentes das séries focadas na família Bolitar, mas que vão ganhar companhia. É que também está a caminho da Netflix uma nova produção baseada na série de livros dedicada ao “tio” Myron, uma ex-estrela da NBA e agente desportivo que se dedica a resolver mistérios nos tempos livres e que protagoniza 11 livros. De resto, o contrato do autor com a Netflix assenta na segurança de Coben já ter vendido cerca de 80 milhões de cópias por todo o mundo e ter títulos traduzidos em 45 línguas. Parte desse sucesso também inclui leitores mais jovens, já que, em 2011, o escritor norte-americano lançou a série de livros que acompanha Mickey Bolitar, num conjunto de obras dedicada a um público mais juvenil e que, para já, resultou em três edições: Refúgio (2011), Uma Questão de Segundos (2013) e A Toda a Prova (2015). Assim, é no streaming da porta ao lado, a Prime Video, que estreia agora adaptação do primeiro livro com Mickey Bolitar, a primeira colaboração do autor com a plataforma da Amazon.

Refúgio pisca o olho ao público juvenil, sim, mas qualquer adulto sedento de enredos polvilhados a mistério vai ficar agarrado a uma narrativa cheia de novelos por desenrolar. Mesmo com um elenco recheado de adolescentes, o público mais adulto também apreciará a densa trama interpretada por jovens actores que não se saem nada mal, entregando boas doses de drama e humor. Como Jaden Michael (The Get Down) no papel do protagonista Mickey; Abby Corrigan (Castle Rock) como a reservada Ema Winslow; ou Adrian Greensmith (Mestres do Metal), que interpreta Arthur “Spoon” Spindell, o engraçado pequeno génio lá do sítio. Nos papéis dos adultos, sublinhamos a participação de Didi Conn (a Frenchie de Brilhantina) como a professora Mrs. Friedman; Constance Zimmer (UnREAL) como a tia Shira Bolitar; Missi Pyle (Dirty John) como Hannah, a melhor amiga de adolescência de Shira; ou Tovah Feldshuh (The Walking Dead) no papel da Bat Lady (a Senhora Morcego), figura soturna da comunidade que vive numa casa com ares de filme de terror. Personagens de um enredo que nos faz lembrar a escrita complexa e estruturada de conhecidos autores como Agatha Christie, Daphne du Maurier ou Arthur Conan Doyle, mestres do mistério literário cujas obras também mereceram adaptações a séries e filmes.

Além de Coben, está creditado como co-autor de Refúgio Allen MacDonald (Por Treze Razões) e ambos assumem a produção executiva, juntamente com Edward Ornelas (Promised Land), Erik Barmack (Dark) e Patricia Cardoso (Real Women Have Curves), que também realiza. A produtora é Charlotte Coben, filha do autor que também colaborou nas adaptações de Fica Por Perto e The Stranger. Com um total de oito episódios, o primeiro fica disponível na plataforma a 18 de Agosto e os restantes vão estreando a cada sexta-feira, até ao final da temporada, marcado para 22 de Setembro.

Prime Video. Estreia a 18 de Agosto

