Anthony Hopkins lidera elenco com um português e uma luso-francesa na série ‘Those About to Die’

O premiado Anthony Hopkins prepara-se para assumir as vestes do imperador Tito Flávio Vespasiano, cujo governo começou a construção do Coliseu de Roma, em Those About To Die, um drama histórico passado na Roma Antiga. O elenco inclui também o actor português Gonçalo Almeida (Amor, Amor) e a actriz luso-francesa Sara Martins (Death in Paradise), aos quais se juntam Iwan Rheon (A Guerra dos Tronos), Tom Hughes (The English) ou Moe Hashim (Ted Lasso).

A série de dez episódios vai ser filmada por Roland Emmerich, realizador e argumentista de blockbusters como Dia da Independência (1996) ou Godzilla (1998), em conjunto com o compatriota alemão Marco Kreuzpaintner (Beat, The Lazarus Project). O argumento, assinado por Robert Rodat (O Patriota, O Resgate do Soldado Ryan), é inspirado no livro homónimo do norte-americano Daniel P. Mannix, publicado em 1958.

Those About To Die deve estrear-se ainda este ano no serviço norte-americano Peacock, mas só vai chegar a vários países europeus em 2024 através da Prime Video, também disponível em Portugal.

Prime Video. Estreia em 2024

