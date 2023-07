Telefilme ‘Vizinhas’ nomeado para os Seoul International Drama Awards

Contado por Mulheres é um projecto inédito no audiovisual nacional. Com uma primeira temporada estreada em Novembro do ano passado e uma segunda ronda em Maio, é composto por um total de dez telefilmes, todos realizados por mulheres portuguesas. Entre eles, Vizinhas, telefilme da realizadora Sofia Teixeira Gomes, com as veteranas Natalina José e Margarida Carpinteiro a encabeçar o elenco, uma produção que agora se destaca na lista de nomeados dos Seoul International Drama Awards. Está nomeado nas categorias Melhor Telefilme e Melhor Actriz, pela prestação da actriz Natalina José. A cerimónia de entrega dos prémios está marcada para 21 de Setembro, em Seul, na República da Coreia.

Com argumento da actriz Ana Brito e Cunha a partir do livro de contos Prantos, amores e outros desvarios, de Teolinda Gersão, o telefilme acompanha duas amigas de infância que se reencontram na terceira idade na aldeia onde cresceram e lutam para manter a promessa de ficarem juntas para sempre, enquanto os familiares as tentam internar num lar.

Nascida em Londres, a realizadora Sofia Teixeira Gomes trabalhou no Brasil, como coordenadora de projectos e em Espanha especializou-se em Direcção Audiovisual. Também passou por Cuba onde desenvolveu competências nas áreas da anotação e produção. É fundadora da produtora Cult Filmes, com sede no Brasil, e da Memória de Formiga, que opera em Portugal. E após muitos anos de luta na área do audiovisual parece ter encontrado o seu lugar ao sol neste Contado por Mulheres, uma iniciativa que tem por objectivo colmatar assimetrias de género nesta área.

Os Seoul International Drama Awards nasceram em 2005 para encorajar a indústria audiovisual internacional a desenvolver boas produções para televisão, sejam brindadas ou não com grandes orçamentos, das curtas às longas-metragens. São dezenas de países que todos os anos concorrem a estes prémios da Coreia do Sul. Este ano, na Competição Internacional, foram submetidas para avaliação 344 produções oriundas de 44 países e as categorias de nomeados dividem-se entre Telefilme, Minissérie, Série, Realização, Argumento, Actriz e Actor.

