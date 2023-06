‘Warrior Nun’: cancelada pela Netflix, série com Alba Baptista vai regressar

“Hoje, tenho o prazer de informar oficialmente que, devido à combinação das vossas vozes, paixão e esforços incríveis, #WarriorNun vai regressar e vai ser mais ÉPICA do que podem imaginar. Mais pormenores em breve! EM BREVE! Obrigado!!! #SaveWarriorNun #WarriorNunSaved”. As palavras de Simon Barry, criador de Warrior Nun, chegaram em forma de publicação no Twitter esta quarta-feira, para gáudio dos fãs da série protagonizada pela actriz portuguesa Alba Baptista.

Em Dezembro passado, a Netflix anunciou o cancelamento de Warrior Nun, série sobre freiras caçadoras de demónios. No entanto, embora a produção não tenha valido a continuação do apoio do serviço de streaming, a base de fãs que seguia esta história parecia robusta e, após a decisão, multiplicaram-se as manifestações de desagrado. Não só online, onde surgiram algumas petições, mas também à porta das instalações da Netflix. #SaveWarriorNun tornou-se a hashtag da indignação, que agora parece ter dado frutos.

Ainda não é sabido qual o canal ou o serviço de streaming que irá acolher a terceira temporada da série estreada na Netflix em 2020, mas é possível que mude de casa, à semelhança de outras produções que encontraram investimento noutras paragens. Alguns dos exemplos mais conhecidos são Black Mirror (do Channel 4 para a Netflix), The Expanse (do Syfy para a Amazon Prime Video) ou Cobra Kai (do YouTube Red para a Netflix).

+ Um prodígio em capítulos: na sua primeira série, Xavier Dolan regressa a casa

+ Idris Elba está de regresso às séries com ‘Sequestro no Ar’