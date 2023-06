Idris Elba está de regresso às séries com ‘Sequestro no Ar’

O exemplo mais popular de uma produção para televisão cuja acção se desenrola em tempo real é a multipremiada 24, com Kiefer Sutherland, uma estrutura narrativa que conseguiu manter durante oito temporadas, entre 2001 e 2010. No caso de Sequestro no Ar (Hijack, no original) a empreitada é relativamente mais simples, mas promete ser tensa. Trata-se de uma minissérie com sete episódios, num total de sete horas de acção que correspondem ao tempo real da história.

Em Sequestro no Ar, um avião parte do Dubai com destino a Londres, mas é sequestrado por uma série de malfeitores. A bordo está Sam Nelson, interpretado por Idris Elba (Luther), um negociador experiente no mundo dos negócios que terá de se fazer valer da sua astúcia profissional para salvar a vida dos 200 passageiros. Além de Elba no papel principal, destaque ainda para a participação da actriz Archie Panjabi (The Good Wife) no papel de Zahra Gahfoor, uma oficial de contraterrorismo que se torna parte da investigação.

Criada por George Kay (Lupin, Criminal) e Jim Field Smith (Criminal, Truth Seekers), que também assumem a produção executiva (assim como Idris Elba) a série é produzida pela 60Forty Films, que no portefólio tem as séries Slow Horses e The Essex Serpent, ambas disponíveis no streaming da AppleTV+. Os primeiros dois episódios de Sequestro no Ar estreiam a 28 de Junho e todas as quartas-feiras é disponibilizado mais um episódio, até ao grande final, marcado para 2 de Agosto.

AppleTV+. Estreia a 28 de Junho

