A “durona” Linda Hamilton vai integrar elenco de ‘Stranger Things’

Alcançou o estrelato nos anos 1980 e agora regressa à década em que foi feliz, mais concretamente em Hawkings, onde se desenrola a acção de Stranger Things. Uma série que conta uma história sobrenatural, e de acção juvenil, mas que é também uma homenagem à cultura pop daquele tempo. Linda Hamilton, que interpretou Sarah Connor nos filmes Exterminador Implacável (1984), Exterminador Implacável – Dia do Julgamento (1991) e Exterminador Implacável – Destino Sombrio (2019), vai participar na quinta e última temporada de Stranger Things. A informação foi confirmada este sábado, num evento da Netflix que decorreu no Brasil.

Este anúncio chega numa altura em que Arnold Schwarzenegger – com quem Hamilton contracenou nos três filmes ‘Terminator’ – é o novo CAO – Chief of Action Officer da Netflix, ao mesmo tempo que protagoniza duas novas produções da plataforma de streaming: a série Fubar e a minissérie documental Arnold. E foi esta grande estrela do cinema de acção que anunciou a boa nova durante o evento, onde também revelou que Fubar foi renovada para uma segunda temporada.

“Hoje não estou aqui apenas como actor ou o protagonista de Fubar, mas também como o novo CAO da Netlflix. Por isso, posso anunciar outros projectos. A primeira coisa que quero anunciar oficialmente é a renovação de Fubar para uma nova temporada. E vocês sabem o quanto eu adoro sequelas. Estamos de volta, baby”, anunciou Schwarzenegger, antes de revelar a nova aquisição de Stranger Things. “Tenho uma grande surpresa para todos esta noite. Estou entusiasmado por anunciar que uma velha amiga, uma actriz fantástica, uma durona, se vai juntar à família Netflix numa das minhas séries favoritas, que sei que também adoram”. Linda Hamilton apareceu então num vídeo projectado no grande ecrã do evento, tomando a palavra: “Sou a Linda Hamilton e estou muito entusiasmada por partilhar esta notícia convosco: vou juntar-me ao elenco da quinta temporada de Stranger Things. Não sei como ser fã e actriz ao mesmo tempo, mas vou trabalhar nisso”, prometeu, terminando com um convite e uma promessa. “Foi bom ver-te, Arnold, temos de jantar brevemente. E a todos os outros: vemo-nos em Hawkings.”

Esta é a primeira novidade do elenco da quinta e última temporada de Stranger Things, embora ainda não se saiba qual será a personagem de Hamilton. Em Novembro passado, os irmãos Duffer – criadores da série – revelaram o título do primeiro episódio que se chamará “The Crawl”, numa temporada onde serão descortinados os mistérios que ainda se escondem sobre o Mundo Invertido. A data de estreia ainda não está confirmada.

