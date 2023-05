Ele voltou, baby: Schwarzenegger é a nova estrela da Netflix

Aos 75 anos, ainda faz papéis como se tivesse 65. É essa a idade do novo personagem de Schwarzenegger em FUBAR, Luke Brunner, um agente da CIA com um pé na reforma. No entanto, e é uma fórmula mais ou menos recorrente nas produções de acção norte-americanas, terá de viajar para um último trabalho de resgate, sobre o qual lhe dizem que é “só entrar e sair”. Mas todos sabemos que não. Aí, descobre que a própria filha Emma, a menina do papá, é uma agente da CIA, e que ambos trabalham secretamente há anos na mesma agência. E que, se calhar, não se conhecem assim tão bem. Mas são forçados a unir forças numa série que se desenrola num cenário global de espionagem.

Se por um lado o pai fica chocado por a filha ser uma agente secreta, também não lhe agrada que ela diga palavrões, que beba, fume ou viaje com um vibrador, colocando até a hipótese de a filha ser virgem aos 28 anos. FUBAR (acrónimo inglês para Fucked Up Beyond Any Repair) mistura terapia familiar com o género comédia de acção, no qual Schwarzenegger parece sentir-se confortável. Recordamos, por exemplo, os filmes Polícia no Jardim Escola (1990) ou, mais recentemente, Killing Gunther (2017), em que o actor explorou o género.

©Netflix Monica Barbaro (Emma Brunner) e Arnold Schwarzenegger (Luke Brunner), em FUBAR

Não é a primeira aparição deste último grande herói na televisão, onde já fez algumas participações especiais, mas é a sua estreia como protagonista de uma série. O mesmo aconteceu com o seu contemporâneo e grande rival dos filmes de acção Sylvester Stallone, que em Novembro também se estreou como protagonista de uma série, mas no serviço de streaming da porta ao lado, com Tulsa King que chegou em Novembro à SkyShowtime.

FUBAR tem ao leme Nick Santora (Reacher, Scorpion), criador e produtor executivo desta série que, para já, apresenta uma primeira temporada com oito episódios de uma hora cada. Schwarzenegger – também produtor executivo – divide o protagonismo no ecrã com Monica Barbaro no papel de Emma, actriz que no último ano se internacionalizou no papel da Tenente Natacha ‘Phoenix’ Trace em Top Gun: Maverick.

Em Maio de 2021, quando FUBAR foi anunciada pela Netflix, o serviço de streaming citou então Schwarzenegger: “Há anos que fãs de todo o mundo me pedem uma viagem alucinante como esta e agora vão tê-la graças aos nossos grandes parceiros Skydance e Netflix”. O actor referia-se aos estúdios Skydance Television, que têm uma relação anterior com Schwarzenegger através de filmes como Exterminador: Genisys (2015) e Exterminador Implacável: Destino Sombrio (2019), os últimos dois filmes da saga iniciada em 1984.

O restante elenco regular da série inclui Allan Pally (Happy Endings), Travis Van Winkle (Tu), Fortune Feimster (The Mindy Project), Jay Baruchel (Isto é o Fim), Milan Carter (Chamem-me Dolemite), Fabiana Udenio (Virgem Jane), Barbara Eve Harris (Estação 19), Aparna Brielle (Biologia Avançada), Andy Buckley (The Office) e Gabriel Luna (The Last Of Us), que volta a juntar-se a Schwarzenegger depois de terem contracenado juntos em Exterminador Implacável: Destino Sombrio. FUBAR contará ainda com alguns convidados especiais, como Dustin Milligan (Schitt’s Creek) e Tom Arnold (Sons of Anarchy), que partilhou o ecrã com Schwarzenegger no filme A Verdade da Mentira (1994), de James Cameron.

Apesar da idade, Arnold Schwarzenegger parece ter ainda muitas cartas para dar. Se recentemente lançou um programa de exercícios físicos por subscrição, regressará ainda este ano ao grande ecrã com Kung Fury: O Filme, que explora o universo da curta-metragem de comédia e artes marciais Kung Fury (2015), uma homenagem aos filmes de acção policiais, com artes marciais à mistura, dos anos 80 (e com música de David Hasselhoff). Na calha está ainda o filme Triplets, a continuação do filme Gémeos (1988), com Danny DeVito, que ao elenco irá acrescentar Eddie Murphy e Tracy Morgan.

Netflix. Estreia a 25 de Maio (T1)

