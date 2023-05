Série documental conta a história de Schwarzenegger em três episódios

De culturista a actor, a governador da Califórnia. Para Schwarzenegger não há impossíveis e a nova série documental da Netflix, simplesmente chamada Arnold, dará a conhecer melhor o homem por detrás dos músculos, ao longo de três episódios. A estreia está marcada para o dia 7 de Junho, apenas duas semanas após a estreia de FUBAR, também na Netflix, a primeira série deste grande herói dos filmes de acção.

Nascido na Áustria em 1947, Arnold Schwarzenegger emigrou para os Estados Unidos da América em 1968, já com o seu primeiro título de Mister Universo no bolso. O culturista vinha fisgado numa carreira em Hollywood e acabou por conseguir o seu primeiro grande papel no filme Conan e os Bárbaros (1982), de John Milius, ao lado de lendas da sétima arte, como James Earl Jones e Max von Sydow. A sua carreira no grande ecrã é conhecida e até a sua incursão na política, chegando a ser governador da Califórnia entre 2003 e 2011, num mandato que deu a conhecer a sua veia ambientalista.

Mas, além dos sucessos, a nova série Arnold, em que é o narrador da própria história, também promete revelar alguns momentos menos bons, em particular na vida familiar, e como foram superados pelo actor. A série divide-se em três partes: “Arnold como atleta, Arnold como actor e Arnold como americano”, descreve a Netflix em comunicado. Realizada por Lesley Chilcott (Uma Verdade Inconveniente) e com Allen Hughes (O Livro de Eli) no leme da produção executiva, em Arnold o actor explora algumas das ideias que fazem parte de uma espécie de sistema que orienta a sua forma de estar na vida, proferindo declarações, em jeito de mandamentos, tais como: “Se estás sempre com fome, nunca estás realmente satisfeito”.

Mas não termina aqui a relação de Schwarzenegger com a Netflix. A 22 de Maio, o serviço de streaming anunciou que o actor iria assumir as funções de Chief Action Officer (CAO), não ficando muito claro em que consiste realmente esta nova posição, mas presume-se que irá dirigir o departamento de conteúdos de acção da Netflix. Num vídeo partilhado pelo serviço, Schwarzenegger anuncia o novo cargo com estrondo, ao passar a ferro um Mercedes com o seu tanque pessoal, mesmo em frente à sede da Netflix. E sim, era o próprio a conduzir.

Numa entrevista à Tudum, a plataforma de conteúdos para utilizadores da Netflix, a estrela de acção explica que se trata de um tanque M47 Patton que trouxe da Áustria: “Eu conduzi este mesmo tanque quando tinha 18 anos no exército austríaco e, muitos anos depois, tive a sorte de o poder trazer para os EUA. Então, quando a Netflix me quis nomear CAO, aproveitei a oportunidade para me divertir um pouco com o tanque”.

Netflix. Estreia a 7 de Junho

