Cinco noites, nove documentários portugueses no TVCine

O cinema documental português estará em destaque na grelha de programação do TVCine Edition, durante o mês de Junho. Todas as sextas-feiras serão emitidos dois documentários portugueses, entre curtas e longas-metragens, com excepção do dia 30 de Junho, que contará apenas com uma longa documental. Gesto; O Movimento das Coisas; O Tapete Voador; Entre Ilhas; Do Bairro; Suzanne Daveau; João Ayres, Pintor Independente; Vieirarpad; e Casa Velha são os títulos deste especial.

A programação arranca a 2 de Junho com Gesto (2011), de António Borges Correia, um trabalho em língua gestual portuguesa sobre António, na altura com 18 anos e um surdo profundo que sonhava estudar cinema fora de Portugal e fazer filmes mais inclusivos. Nesta sessão, segue-se uma viagem ao final dos anos 70, início de 80 do século passado, em particular na comunidade rural de Lanheses, no concelho de Viana do Castelo, onde a realizadora Manuela Serra rodou o documentário O Movimento das Coisas (1986). Um filme premiado no Festival de Manheim e no Festival de Cinema de Tróia que acompanha a silenciosa rotina de três famílias.

©DR O Movimento das Coisas (1986), de Manuela Serra

Na sexta-feira seguinte, de 9 de Junho, o serão começa com O Tapete Voador (2008), documentário de João Mário Grilo que viaja até ao Irão e pela história do tapete persa e de como foi através de Portugal que entrou na Europa. Segue-se Entre Ilhas (2022), da realizadora e antropóloga Amaya Sumpsi, que aqui foca as memórias dos habitantes dos Açores e o tempo em que só era possível sair da ilha a bordo de um barco.

A 16 de Junho, é exibido Do Bairro (2021), documentário de Diogo Varela e Silva que nos faz sentir a pulsação dos bairros de Alfama e Mouraria, onde a pressão imobiliária vai afastando os moradores. Vencedor de 13 prémios, foi filmado durante dias de confinamento, na sequência de uma pandemia que acentuou o crescente isolamento das ainda resistentes comunidades dos bairros populares. No mesmo dia, será também possível assistir a Suzanne Daveau (2019), um filme de Luísa Homem sobre a vida e obra da geógrafa franco-portuguesa, hoje com 97 anos.

©DR O Tapete Voador (2008), de João Mário Grilo

Na penúltima sexta-feira de Junho, dia 23, regressa o cinema de Diogo Varela Silva com a curta-metragem João Ayres, Pintor Independente (2022), vencedora de um prémio Sophia na sua categoria, um documentário que recupera a memória deste pintor neo-realista, cuja obra está representada nos Museus de Arte Moderna de São Paulo e do Rio de Janeiro, nas colecções da Câmara Municipal de Lourenço Marques e na Fundação Calouste Gulbenkian. O tema da arte acompanha esta noite de sexta-feira com Vieirarpad (2021), que parte da correspondência do casal Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szenes, entre os anos de 1932 e 1961, num documentário que se socorre de arquivos audiovisuais para contar a história.

Por último, a 30 de Junho, este especial documentários termina com Casa Velha (2020), de César Pedro, que acompanha os ensaios, viagens e espetáculos de uma associação de artistas que existe em Nampula, Moçambique, há mais de 25 anos.

TVCine Edition. Sex 22.00 (Junho)

