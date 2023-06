Ricardo Carriço e João Didelet integram elenco da nova temporada de ‘Jack Ryan’

Jack Ryan foi a primeira aventura em formato série do agente da CIA criado por Tom Clancy (1947-2014), escritor e historiador norte-americano que publicou mais de 30 livros protagonizados por essa personagem. Alguns foram adaptados ao cinema, como Caça ao Outubro Vermelho (1990), de John McTiernan, com Alec Baldwin; ou Jack Ryan: Agente Sombra (2014), de Kenneth Branagh, com Chris Pine. No pequeno ecrã, é John Krasinski (O Escritório) quem lhe veste a pele desde 2018.

A produção pertence ao catálogo da Amazon Prime Video e vai entrar agora na última ronda. Para a quarta e derradeira temporada, Jack Ryan terá de enfrentar a “missão mais perigosa de sempre”, promete a empresa em comunicado. O que também está prometida é a participação dos actores portugueses Ricardo Carriço e João Didelet. Segundo a IMDB (Internet Movie Data Base), Carriço será o personagem Rodrigo Marin, e Didelet o inspector Morales, ambos nos episódios "Triage" (Ep. 1) e "Sacrifices" (Ep. 3).

Sobre a nova temporada, a Prime Video avança que “enquanto novo director adjunto da CIA, Jack Ryan tem de descobrir a corrupção interna e, ao fazê-lo, descobre uma série de operações secretas suspeitas de terem sido encobertas, que poderiam colocar o país numa posição vulnerável”. Uma investigação que irá descortinar a ligação entre um cartel de droga e uma organização terrorista. Os dois primeiros episódios ficam disponíveis a 30 de Junho e a cada sexta-feira estreia um novo episódio, até ao dia 14 de Julho.

Prime Video. Estreia a 30 de Junho (T4)

