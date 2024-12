No 'Bairro do Humor' a vida é uma caricatura dos portugueses

Que povo é este que habita um jardim à beira mal plantado? Uma equipa de reportagem norte-americana vem descobrir Portugal além praias, pastéis de nata e Cristiano Ronaldo para se focar nos peculiares habitantes deste país. O resultado é a série de comédia portuguesa Bairro do Humor. Estreia a 4 de Janeiro, na RTP1.

Portugal está na moda e são milhões os turistas que todos os anos visitam o nosso pequeno rectângulo, em busca de sol, praia, fado, pastéis de nata e vinho. Muito vinho. Todavia, pouco se fala sobre este povo, além da famosa arte de bem receber. Quem somos nós? Criada por Eduardo Madeira, a série Bairro do Humor faz um retrato dos portugueses, em jeito de caricatura, pelos olhos de uma equipa de reportagem norte-americana que prepara um documentário num bairro típico português.

“Esta equipa confronta-se com uma manta de retalhos da vida de um povo ora sentimental, ora resmungão. Um povo alegre e ao mesmo tempo triste. Um povo bipolar, apaixonante e desconcertante”, descreve a sinopse partilhada pela RTP. A narrativa de Bairro do Humor é desenhada com base numa “sequência de quadros que retratam situações caricatas”, num “retrato do dia a dia de um bairro português”.

©Cortesia ShowBees Parte do elenco de 'Bairro do Humor'

Para a escrita do argumento, Eduardo Madeira convidou velhos companheiros de criação, como Roberto Pereira (Patrulha da Noite) e Filipe Homem Fonseca, com quem recentemente desenvolveu o filme Vive e Deixa Andar, que passou recentemente pelas salas de cinema. O elenco, liderado por Madeira, conta com figuras bem conhecidas do nosso bairro, como Jéssica Athayde (no papel de Joyce, a repórter norte-americana), Carla Maciel, Joana Madeira, João Maria, Teresa Mello Sampayo, Vasco Pereira Coutinho, Susana Blazer, Gonçalo Cabral, Dinarte de Freitas e Jel.

"Tem a ver com o Portugal estar um bocadinho na moda, todos os dias aparecem notícias de que temos as melhores praias, o melhor destino de férias, a melhor gastronomia. Então, há uma equipa de reportagem norte-americana que vem perceber que Portugal é este país que está na moda", disse à Time Out Eduardo Madeira, em Outubro, à margem da apresentação da programação de humor da RTP1. "Acho que eles não vão chegar a conclusões muito agradáveis", atirou ainda o humorista.

Com estreia marcada para o sábado de 4 de Janeiro, Bairro do Humor tem um total de 13 episódios que serão emitidos semanalmente.

RTP1. Estreia 4 de Janeiro às 21.00

