Programa-mistério de Bruno Nogueira e série de Eduardo Madeira a caminho da RTP

No início do próximo ano, Bruno Nogueira estará de regresso à televisão, agora na RTP1, após uma passagem pela SIC com Princípio, Meio e Fim e Tabu. A novidade foi avançada no final de tarde desta quarta-feira, durante a apresentação da programação de humor do canal público de televisão, no 8 Marvila. A série Bairro do Humor, de Eduardo Madeira, está também a caminho da RTP1, mas ainda se encontra em fase de rodagem. Jessica Athayde será uma das protagonistas.

Bruno Nogueira foi bastante comedido na apresentação do seu novo projecto para a RTP1, que deverá estrear no início do próximo ano. O humorista confessou não ter muito para dizer, apenas que ainda se encontra a escrever um programa que será “uma coisa incrível”. “Se for aquilo que eu estou a imaginar, vai ser muito engraçado”, disse. De resto, elogiou a aposta da RTP no humor, “numa altura em que o humor às vezes tem um bocadinho medo de arriscar, não tanto pelo conteúdo, mas por aquilo que possa trazer ou não da audiência”.

Outra das apostas da RTP é Bairro do Humor, série de ficção criada por Eduardo Madeira, ainda em fase de rodagem e sem data de estreia definida. Mas já se conhece o enredo, como explicou Madeira, à margem da apresentação: “Tem a ver com o Portugal estar um bocadinho na moda, todos os dias aparecem notícias de que temos as melhores praias, o melhor destino de férias, a melhor gastronomia. E então há uma equipa de reportagem norte-americana que vem perceber que Portugal é este que está na moda. E eu acho que eles não vão chegar a conclusões muito agradáveis”, explicou, divertido. O elenco inclui Jessica Athayde, no papel de Joyce Medeiros, uma repórter norte-americana luso-descendente, e também Dinarte de Freitas, João Maria, Gonçalo Cabral, entre outros.

©Pedro Pina - RTP Bruno Nogueira, Jessica Athayde e Eduardo Madeira

Para a escrita do argumento, Madeira contou com a ajuda de pessoas com quem tem trabalhado, como Roberto Pereira (Patrulha da Noite) e Filipe Homem Fonseca, com quem recentemente desenvolveu o filme Vive e Deixa Andar, chega às salas de cinema a 31 de Outubro. Bairro do Humor, explica Madeira, “é um olhar bastante satírico e mordaz, sobre o que é o português e como se comporta actualmente”, numa história que inclui elementos bastante contemporâneos como a questão dos restaurantes que têm ementas para turistas e outras para portugueses. “

A Time Out perguntou se o famoso humor literal português estará presente neste argumento, como a célebre pergunta do “Queria, já não quer?”, o que se confirma. “Ah, isso também está lá. Temos um bocadinho. Não somos nem tão nonsense, nem tão abstractos como, por exemplo, os ingleses, não é? Nem temos tanta capacidade de nos rir de nós próprios, o que é estranho, porque os ingleses às vezes parecem tão formais e depois fazem críticas brutais a eles próprios. Mas o português, quando toca a ele, não fica muito contente”, comenta o humorista.

“O que está a acontecer aqui só pode mesmo acontecer na RTP”

Durante a apresentação da programação de humor para os próximos tempos na RTP1, foram confirmados os regressos de 5 Para a Meia-Noite, com Gilmário Vemba, em meados de Novembro; da quinta temporada de Taskmaster, com o regresso de Gilmário e Gabriela Barros ao elenco fixo, aos quais de juntam Ana Garcia Martins e Pedro Alves; de Fábio Porchat; e ainda do Programa Cautelar em 2025. Mas antes disso, Filomena Cautela terá espaço na grelha para um novo programa, ainda sem nome divulgado, mas que estreia já a 26 de Outubro. “Se o Cautelar iria para cima de temas que supostamente todos deveríamos saber alguma coisa sobre o assunto, este é sobre temas que vocês de facto não precisam de saber”, explicou a apresentadora.

©Pedro Pina - RTP Herman José

Outra novidade é um programa com Fernando Alvim, também ainda em rodagem, que, segundo o próprio, tem como objectivo “descobrir grandes heróis e heroínas”. “Fomos a aldeias, vilas e cidades à procura do super-poder que esse alguém pode ter que é: divertir a sua comunidade”, revelou. E em Novembro, aos domingos, a dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves (Curral de Moinas) estará responsável por um programa de entretenimento com humor, música e muitos jogos, onde todas as semanas lideram duas equipas em confronto. Destaque ainda para Herman José, que em data ainda por anunciar verá um dos seus espectáculos do Campo Pequeno chegar à programação da RTP1.

José Fragoso, director de programas da RTP1, rematou a apresentação com a defesa do serviço público de televisão. “O que está a acontecer aqui só pode mesmo acontecer na RTP. [...] O humor é realmente um elemento fundamental numa grelha que se quer diversificada e a RTP, ao longo da sua história, tem sido a casa do humor em Portugal. Os maiores humoristas portugueses passaram pela RTP e queremos que isso continue a acontecer nos próximos meses e anos.”

