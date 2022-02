Bruno Nogueira: “Não fazer humor sobre certos assuntos é uma forma de discriminação”

Inês, Sérgio, Luís e Micaela são os quatro protagonistas do primeiro episódio de Tabu. Em comum têm o facto de serem portadores de alguma deficiência física – 65% do corpo queimado, paraplegia, malformação congénita e consequente amputação dos membros inferiores e pseudoacondroplasia, respectivamente – e conseguirem rir-se da sua própria condição. Os quatro protagonistas aceitaram partilhar as suas histórias com Bruno Nogueira e servirem de base a um espectáculo de stand-up sobre as suas dificuldades e limitações. Para cada episódio, há um novo grupo de convidados numa situação de vulnerabilidade. O primeiro episódio é exibido no sábado, dia 5 de Março, na SIC.

“Quando o Daniel [Oliveira] me desafiou para fazer este programa pela primeira vez, confesso que não estava seguro que o conseguiria fazer”, partilhou Bruno Nogueira durante a apresentação do programa à imprensa. Só após um “olhar descomprometido” é que o humorista aceitou o convite do director geral de Entretenimento do grupo Impresa. Tal como em Princípio, Meio e Fim, estreado em Abril de 2021 no mesmo canal, também Tabu está dividido em dois momentos: o primeiro onde Bruno Nogueira partilha casa com os protagonistas durante uma semana, ficando a par das suas histórias e das dificuldades do dia-a-dia, e uma segunda parte onde apresenta um espectáculo de stand-up comedy sobre os convidados para uma plateia constituída pelos próprios protagonistas, as suas famílias, amigos e pessoas que sofrem das mesmas limitações.

Pedro Melo/ Divulgação SIC 'Tabu' estreia dia 5 de Março na SIC e já tem duas temporadas confirmadas

“Escolher não fazer humor sobre certos assuntos é por si só uma forma de discriminação, é achar que aquelas pessoas não têm capacidade de ouvir ou rir sobre o problema delas”, explica o humorista como um dos motivos para ter aceite participar neste formato. Tabu alia o humor a histórias de vida dramáticas, difíceis e comoventes. O poder de encaixe e a forma como os próprios protagonistas são capazes de rir de si próprios, não deixam os espectadores indiferentes e, na opinião do humorista, “ajuda a relativizar muita coisa”.



“A dificuldade para mim era estabelecer uma relação de confiança em que eles percebessem que aquilo não era uma coisa sanguinária de nos aproveitarmos das histórias e depois mandá-los à vida deles”, partilha o humorista. Para garantir essa ligação foi estabelecido um “acordo de cavalheiros entre convidados e produção em que teríamos sempre o cuidado de os defender”. Ainda assim, Bruno Nogueira garante que até aqui não foi necessário deixar de incluir qualquer tipo de temática. “Estas pessoas também sentiam alguma urgência de poderem, de certa forma, normalizar uma coisa que sofre muita discriminação”.

Pedro Melo/ Divulgação SIC Frederico Pombares, Bruno Nogueira e Guilherme Fonseca são os responsáveis pelo guião do stand-up

Além das deficiências físicas, Tabu vai incluir episódios dedicados a outros temas sensíveis como obesidade, saúde mental ou doenças terminais – sempre seguindo o mesmo modelo de interacção seguida do espectáculo. De acordo com a produtora Até ao Fim do Mundo, ainda não há um número de episódios fechado já que continuam a decorrer as gravações. Ainda assim, Daniel Oliveira confirmou que “temos duas temporadas encomendadas”.



Tabu é um formato original da Bélgica que já foi adaptado a países como Israel, Canadá, Dinamarca, Espanha, Austrália e Suíça. “Este formato é já um sucesso em muitos países, mas diria que Portugal consegue, talvez, a melhor adaptação porque temos alguém como o Bruno a fazê-lo”, diz o director geral de Entretenimento da estação de Paço de Arcos. E acrescenta ainda que “este é um programa que nos orgulhamos muito de ter na nossa antena”.

+ Bruno Nogueira vai testar os limites do humor em novo programa da SIC

+ Nova produção da Netflix vai ser filmada no centro de Lisboa