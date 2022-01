Bruno Nogueira vai testar os limites do humor em novo programa da SIC

“Um dos maiores desafios de humor alguma vez feitos na televisão portuguesa”, é assim que a SIC apresenta o novo programa de Bruno Nogueira, num comunicado divulgado esta terça-feira. Adaptado de um formato internacional premiado e até nomeado para um Emmy, Tabu irá colocar os espectadores, os participantes e o próprio humorista em confronto com os limites do humor e com o que se convencionou ser interdito ao riso, como o racismo, a obesidade ou as doenças mentais. A data de estreia ainda está guardada a sete chaves, mas o canal promete estar para breve.

Para cada emissão, será seleccionado um grupo de pessoas que têm ou vivem numa condição considerada vulnerável. Durante uma semana, Bruno Nogueira irá perceber a forma como se integram na sociedade, como são vistos e quais os obstáculos com que vivem. “Depois disso, irá torná-los, e às suas histórias, protagonistas de um espectáculo de stand up sem limites”, avança a SIC. A estação promete um exercício libertador para os participantes, telespectadores e o próprio humorista.

O último programa de Bruno Nogueira para a SIC foi Princípio, Meio e Fim, que se estreou na Primavera de 2021.

+ Os espectáculos de humor que tem de ver nos próximos meses

+ Leia já, grátis, a edição digital da Time Out Portugal desta semana