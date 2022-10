Nova série da RTP viaja pelo país guiada por obra de José Saramago

No ano em que se assinala o centenário do nascimento de José Saramago, a RTP1 estreia a série documental Viagem a Portugal, o nome de um livro do escritor, publicado em 1981, após o autor ter percorrido o país de lés a lés a convite do Círculo de Leitores. Passadas duas décadas, o país está bastante diferente, mas o canal público de televisão desafia os telespectadores a embarcar numa viagem pelo país com Saramago debaixo do braço, na companhia do divertido Fábio Porchat, humorista brasileiro do colectivo Porta dos Fundos. Uma série documental de seis episódios de 50 minutos, para ver nos sábados à noite, na RTP1 e na RTP Play, a partir de 22 de Outubro.

Há um ano, no início das comemorações do centenário do nascimento de Saramago, a Porto Editora lançou uma edição especial de Viagem a Portugal, que inclui as fotografias que o autor tirou ao longo desta viagem, quase todas inéditas, às quais acrescentou imagens actuais do fotógrafo Duarte Belo. Uma viagem entre o passado e o presente, que será também agora recriada no pequeno ecrã, onde Porchat dará a conhecer um Portugal desconhecido, através das suas gentes e lugares. “Pelos sítios visitados e registados por José Saramago na sua obra, Fábio Porchat vai provar as mesmas comidas e até o mesmo vinho, acompanhadas de boas conversas com quem, um dia, privou com o escritor. Um olhar curioso e divertido sobre um Portugal desconhecido e sobre as suas gentes e lugares”, descreve a RTP em comunicado.

Esta viagem terá início em Miranda do Douro, em Trás-os-Montes, e terminará na outra ponta do país, em Sagres, no Algarve, numa série que irá aproximar os portugueses de um país menos conhecido. Como escreveu Saramago no livro que agora serve de roteiro para a série documental, “em Viagem a Portugal abundam as revelações surpreendentes de um país que julgávamos banalizado. Somos levados a conhecer o autêntico rosto de uma terra inesgotável, por caminhos humanos e naturais cuja beleza e força é nosso primeiro dever guardar.”

