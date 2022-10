Há um assassino à solta nos caminhos de ‘Santiago’

Perante uma crise familiar, a matriarca decide que a salvação passa por reunir a família e pô-los a caminho de Santiago. A partir do Porto, os pais e as duas filhas – uma das quais estava emigrada em Londres – juntam-se ao pequeno grupo de peregrinos que se prepara para os extensos quilómetros que separam a cidade nortenha de Santiago de Compostela. Pouco depois das primeiras paragens, uma das peregrinas desaparece. Agora, ao clima de tensão que já se vivia entre os membros da família junta-se o pânico de perceber quem está por detrás deste desaparecimento e quem será a próxima vítima. Santiago é o novo thriller da Opto, com estreia marcada para esta sexta-feira, 21 de Outubro. Lúcia Moniz, Ivo Canelas, Bárbara Branco e Leonor Vasconcelos dão vida a esta família disfuncional.



“A história centra-se numa família, a Anna [Lúcia Moniz], o Pedro [Ivo Canelas], a Carmen [Bárbara Branco] e a Lourdes [Leonor Vasconcelos]. A Carmen é a filha mais velha que vive em Londres e, no momento em que a história começa, vai para o Porto para iniciar o caminho de Santiago com a família”, começa por explicar Bárbara Branco à Time Out. Além da tensão entre o casal, também a relação entre Anna e Carmen é pautada por confrontos e choques de personalidade. Sem saberem, mãe e filha carregam traumas semelhantes que podem vir a aproximá-las ao longo dos episódios. A filha mais nova, Lourdes, mergulha nos videojogos para fugir às discussões familiares. Os quatro concordam em participar nos caminhos de Santiago na esperança de conseguirem acalmar ânimos e reparar relações. Os planos mudam drasticamente quando peregrinos começam a desaparecer, um a um, e se descobre um assassino à solta entre os caminhos sagrados.





SIC/ Opto 'Santiago' tem como cenários o caminho português até Santiago de Compostela

Iniciada no Porto, a série acompanha o caminho português até Santiago de Compostela passando por cidades como Tui, Redondela ou Padrón. “Esta série é muito ambiciosa porque a base é uma viagem geográfica. Andámos a saltitar no mapa e isso gera outra pressão a nível de agenda, o que obriga a rodar muitas cenas por dia”, partilha a actriz de 22 anos. Realizada por Pedro Varela, a série divide-se por oito episódios recheados de grandes paisagens ibéricas. “A série tem 300 e tal décors, é a série com mais décors feita em Portugal”, orgulha-se César Mourão, um dos produtores, juntamente com Diogo Brito e Inês Braga. O humorista e apresentador volta a colocar-se do lado de cá da câmara com a sua produtora 313 Features, responsável por Santiago, juntamente com a Blanche Filmes.



Ao elenco português liderado por Lúcia Moniz, juntam-se actores de seis nacionalidades, incluindo nomes espanhóis, britânicos, coreanos e brasileiros. “Receber este projecto foi receber um desafio enorme com muitos ingredientes novos que tive de explorar como actriz. Foram camadas muito distintas para uma mesma personagem e são essas coisas difíceis que me fazem agradecer ainda mais”, partilha Lúcia Moniz, durante a antestreia da série que teve lugar na Casa da Música, no Porto, no início desta semana. “O elenco é das minhas maiores vaidades nesta série”, acrescenta César Mourão.

SIC/ Opto Elenco de 'Santiago' presente na antestreia na Casa da Música, no Porto, a 17 de Outubro

Santiago foi rodada ao longo de cerca de oito semanas. “A dificuldade maior não tem a ver com ser um thriller, mas em conseguir fazer as coisas com rigor e menos dinheiro”, partilha o apresentador do canal de Paço D’Arcos. E acrescenta: “há uma dificuldade geral no nosso país que é ter tempo. Tivemos a sorte de ter uma grande aposta da SIC e da Opto e, em segundo lugar, um grande apoio dos municípios”. Depois de Prisão Domiciliária ou PRAXX (ambas de Patrícia Sequeira), Santiago é a mais recente aposta da plataforma de streaming da SIC que passou, desde dia 6 deste mês, a estar disponível nos operadores de televisão MEO, NOS e Vodafone. “É muito difícil fazer séries deste género em canais generalistas porque tudo se move em audiências. Esta plataforma [Opto] veio tirar esse lado da competição e dar-nos a possibilidade de fazer este trabalho bem e rigoroso”, diz César Mourão. Também Daniel Oliveira, director de programas da SIC, confirma a intenção da Opto em “apostar em géneros diferentes daqueles do canal generalista”. “Além deste thriller, também já está pronta uma série de ficção científica porque queremos apostar em produtos diferenciadores e que não são tão realizados em Portugal”.



A tão esperada chegada a Santiago de Compostela marca o final da série, mas deixa pontas soltas. “Ela [a série] conclui-se num oitavo episódio, mas abre portas para outros caminhos que podem ser desbravados. Quem sabe pode ter mais uma temporada. Esse seria o objectivo”, partilha César Mourão.

Santiago terá os oito episódios disponibilizados semanalmente na Opto, a plataforma de streaming da SIC, a partir desta sexta-feira, dia 21 de Outubro. O genérico nasce de uma adaptação do tema “Chaga”, dos Ornatos Violeta, da responsabilidade de João Salcedo e Inês Meira.

+ Treze séries portuguesas de fazer inveja aos estrangeiros



+ Uma série de ‘true crime’ à portuguesa